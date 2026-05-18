Cảnh báo mưa dông, lốc, sét và mưa đá, những khu vực nào cần chú ý?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay 18-5, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Mưa lớn gây ngập nhà dân ở Cao Bằng tối 17-5

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 17-5 đến 3 giờ ngày 18-5 cục bộ có nơi trên 100 mm như trạm: Nấm Dẩn (Tuyên Quang) 254 mm, Mường Khoa 1 (Lai Châu) 249 mm, Nga Sơn (Thanh Hóa) 127,4 mm,…

Dự báo thời tiết hôm nay, 18-5: Khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100 mm.

Khu vực Tây Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế, duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm (mưa tập trung vào chiều tối và tối).

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Thống kê đến 17 giờ ngày 17-5, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết mưa lớn, dông lốc xảy ra đã gây thiệt hại cho các tỉnh Cao Bằng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Đắk Lắk.

Thiên tai khiến 1 người bị thương do cây đổ vào người (Đắk Lắk). 1 nhà sập (Đắk Lắk); 27 nhà tốc mái, hư hỏng (Thanh Hóa 1, Đắk Lắk 26); 187 nhà bị ngập dưới 1 m tại Cao Bằng (hiện tại nước đã rút); một số nhà bị ngập tại Quảng Ninh (hiện nước đã rút); 1 nhà di dời do nguy cơ sạt lở (Quảng Ninh)….

279,94 ha lúa và hoa màu bị ngập, thiệt hại (Cao Bằng 251,04 ha; Đắk Lắk 28,9 ha). 2 tàu bị chìm tại Thanh Hóa (do dông làm đứt dây neo, tàu bị trôi ra xa và chìm; hiện chính quyền và người dân đã trục vớt đưa vào gần bờ).

Mưa lớn cũng khiến 1 xe ô tô khách bị hư hỏng (Cao Bằng); 5 cột điện bị gãy, đổ; 1 trạm biến áp bị hư hỏng (Đắk Lắk).

Ước tính thiệt hại: 10,2 tỉ đồng (Cao Bằng 6,7 tỉ đồng, Đắk Lắk 3,5 tỉ đồng, các tỉnh Quảng Ninh, Thanh Hóa chưa có ước tính thiệt hại).