Miền Bắc đón nhiều ngày mưa lớn

Khu vực đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và phía nam của Phú Thọ (Hoà Bình cũ) hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác theo từng đợt, cục bộ mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ hôm nay có mây, ít mưa, nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 31-33 độ.

Dự báo trong hai ngày 20-21/9, miền Bắc ít mưa, từ 22-23/9, miền Bắc có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, khoảng ngày 25/9, miền Bắc có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

Khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ hôm nay có mưa dông rải rác. Ảnh minh họa: Đức Nguyễn

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Dự báo trong hai ngày 22-23/9, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to đến rất to. Từ ngày 25/9, khu vực này có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày ít mưa, nắng nhẹ, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Dự báo từ 20-23/9, khu vực này tiếp tục có mưa dông rải rác vào chiều và tối, cục bộ có mưa to.

Tây Nguyên sáng nay ít mưa, chiều có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 27-30 độ.

Nam Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Dự báo trong những ngày tới, Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp tục có mưa rải rác vào chiều và tối, riêng từ ngày 22-25/9 có mưa to đến rất to.