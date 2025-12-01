Miền Bắc chuyển mưa rét, bão số 15 đứng im trên Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bước sang tháng 12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện mưa vài nơi vào buổi đêm, sáng sớm có nơi sương mù. Trời rét về đêm và sáng. Nhiệt độ thấp nhất ở Tây Bắc Bộ dao động 11-14°C, Đông Bắc Bộ phổ biến 16-19°C, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm dưới 10°C. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Ban ngày, các khu vực này trời nắng ráo, nhiệt độ tăng nhanh, cao nhất 22-26°C, có nơi trên 26°C.

Miền Bắc mưa rét. Ảnh: Tuấn Anh

Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi. Từ 2/12, các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Đêm và sáng 1/12, thời tiết cao nguyên Trung Bộ rét, các khu vực trời lạnh. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh.

Về diễn biến bão số 15, lúc 4 giờ ngày 1/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 111,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Ít dịch chuyển.

Bão số 15 ít dịch chuyển trên Biển Đông.

Đến 4 giờ ngày 2/12, bão di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 5 km/h. Vị trí tâm bão ở 13,80°N – 110,90°E, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông, cách bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai – Đắk Lắk khoảng 170 km về phía Đông. Cường độ bão suy yếu dần, đạt cấp 6, giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm: 12,00°N – 15,50°N; phía Tây kinh tuyến 112,00°E. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3 – vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa.

Đến 4 giờ ngày 3/12, bão di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 5 km/h. Vị trí tâm bão ở 12,90°N – 109,90°E, trên vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa. Bão suy yếu thành vùng áp thấp, cường độ dưới cấp 6.

Vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 7-8, giật cấp 10; sóng biển cao 2,0-4,0m, vùng gần tâm bão 4,0-6,0m; biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Vùng biển phía Tây khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác; riêng vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông có mưa bão. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngày và đêm 2/12, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động mạnh; đêm gió giảm dần. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có gió Bắc đến Tây Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2,0-4,0m, biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 2; riêng vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông cấp 3. Nguy hiểm cho tàu thuyền do lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 1/12:

TP. Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ; cao nhất 24-26 độ. Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, có nơi dưới 10 độ; cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 26 độ. Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao đề phòng sương muối và băng giá.

Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, vùng núi 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 26 độ. Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ; cao nhất 23-26 độ. Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét, phía Nam trời lạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ; cao nhất 26-29 độ, phía Nam 29-32 độ. Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 3. Trong mưa dông có nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ; cao nhất 28-31 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ; cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

TP. Hồ Chí Minh: Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ; cao nhất 31-33 độ. Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.