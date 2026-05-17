Mệnh lệnh của Giám đốc Công an TPHCM trong cao điểm 45 ngày

Ngày 16-5, Công an TPHCM cho biết đang đồng loạt triển khai cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, thống kê, phát hiện và đấu tranh làm sạch địa bàn, hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố không ma túy vào năm 2030.

Theo Công an TPHCM, năm 2026 được xác định là năm bản lề, tạo nền tảng quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu trên.

Rà soát toàn diện

Vì vậy, toàn lực lượng tập trung rà soát toàn diện tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy, làm rõ các tuyến, địa bàn trọng điểm, phương thức, thủ đoạn hoạt động; đồng thời đánh giá thực chất nguồn cung, nguồn cầu, người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và các yếu tố làm phát sinh tội phạm.

Công an TPHCM tập trung rà soát toàn diện địa bàn

Công tác “làm sạch địa bàn” không chỉ dừng lại ở tội phạm ma túy mà còn được mở rộng đối với tội phạm hình sự, kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm công nghệ cao và các hành vi vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, đời sống người dân và môi trường đầu tư của thành phố.

Phát hiện một số tài xế ở chợ Bình Điền dương tính ma tuý

Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 15-5 đến 30-6-2026, được xem là chiến dịch tổng tấn công quy mô lớn, huy động tối đa lực lượng, phương tiện và các biện pháp nghiệp vụ.

Công an phường Chánh Hiệp (TPHCM) triển khai cao điểm

Mục tiêu là rà từng địa bàn, quản lý chặt từng đối tượng, bóc gỡ từng ổ nhóm, triệt xóa các tụ điểm phức tạp, không để hình thành các “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Đánh đúng, đánh trúng, đánh tận gốc

Giám đốc Công an TPHCM yêu cầu toàn lực lượng thực hiện phương châm “đánh đúng, đánh trúng, đánh tận gốc”, đồng thời bảo đảm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời hạn, rõ kết quả”. Trách nhiệm người đứng đầu được gắn trực tiếp với hiệu quả chuyển hóa địa bàn.

Ra mắt câu lạc bộ Chủ nhà trọ An ninh, an toàn va nói không với ma tuý

Các đơn vị nghiệp vụ và công an cấp cơ sở đã đồng loạt ra quân, tăng cường quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, chủ động phát hiện từ sớm, từ xa các nguy cơ phát sinh tội phạm để xử lý triệt để.

Song song với các biện pháp nghiệp vụ, Công an TPHCM tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, khai thác hiệu quả dữ liệu dân cư và Đề án 06 phục vụ công tác quản lý, phòng ngừa và đấu tranh tội phạm.