Công an TPHCM khám phá 100% vụ cướp, cướp giật tài sản

Ngày 11-4, Công an TPHCM cho biết thời gian qua, lực lượng cảnh sát hình sự đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường đấu tranh, trấn áp tội phạm, qua đó góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Trong quý I/2026, lực lượng chức năng đã phát hiện 12 vụ trộm cắp vật nuôi (chó, mèo) với 31 đối tượng liên quan và xử lý theo quy định pháp luật.

Đối tượng giật iPhone bị Công an TPHCM bắt sau vài giờ gây án

Đáng chú ý, tình trạng tội phạm hoạt động theo băng nhóm được kiềm chế, kéo giảm rõ rệt. 100% các vụ cướp, cướp giật tài sản đều được điều tra, khám phá nhanh chóng, nhiều vụ án được làm rõ chỉ sau vài giờ kể từ khi xảy ra.

Điển hình, sáng 4-4, Công an xã Bình Chánh tiếp nhận tin báo của ông P.V.B. về việc hai con gái của ông khi đang lưu thông bằng xe đạp đã bị một nam thanh niên áp sát, giật điện thoại iPhone 14 Pro Max rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Bình Chánh đã khẩn trương triển khai lực lượng, phối hợp với Tổ địa bàn thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở tổ chức truy xét.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, xác định đối tượng đã di chuyển về hướng tỉnh Tây Ninh, lực lượng chức năng nhanh chóng phối hợp Công an xã Thủ Thừa (tỉnh Tây Ninh) để truy vết, bắt giữ.

Chỉ sau 4 giờ từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Trần Minh Anh (SN 2000), đồng thời thu hồi tang vật là chiếc điện thoại bị cướp.

Việc nhanh chóng khám phá vụ án không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, quyết liệt của lực lượng công an trong công tác phòng, chống tội phạm, mà còn góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự, tạo sự an tâm cho người dân.