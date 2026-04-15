Giám đốc Công an Hà Nội: Xử lý tội phạm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ”

Ngày 15/4, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I của lực lượng cảnh sát điều tra. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo hội nghị, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc, chủ trì.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội nhấn mạnh, trong quý I, lực lượng cảnh sát điều tra toàn thành phố đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thực hiện hiệu quả cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán (15/12/2025 - 14/3/2026), qua đó góp phần đảm bảo an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: CAHN.

Nhiều vụ án lớn, phức tạp trên các lĩnh vực hình sự, kinh tế, tham nhũng, ma túy, môi trường, an toàn thực phẩm được phát hiện, xử lý, nhận được sự đồng tình của dư luận. Đáng chú ý là vụ vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu và vụ tiêu thụ hàng trăm tấn thực phẩm không đảm bảo, thể hiện tinh thần đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng, không có "vùng cấm" đối với các loại tội phạm.

Lực lượng điều tra cũng tăng cường tham mưu ban hành các kế hoạch chuyên đề, hướng dẫn nghiệp vụ và xây dựng quy chế phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội, góp phần nâng cao hiệu quả công tác, chủ động phòng ngừa "từ sớm, từ xa".

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cũng nhìn nhận công tác phòng, chống tội phạm vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục. Theo ông, hội nghị lần này là dịp để các đơn vị thuộc lực lượng Cảnh sát điều tra và Công an cấp xã đánh giá toàn diện tình hình, làm rõ nguyên nhân của những tồn tại, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan; đồng thời trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai mô hình tổ chức mới sau hơn một năm thực hiện.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CAHN.

Ghi nhận những kết quả đạt được, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục, như tình hình tội phạm vẫn tiềm ẩn phức tạp ở một số địa bàn, chất lượng điều tra chưa đồng đều, công tác chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra còn tồn tại sai sót, cũng như những bất cập trong quản lý cán bộ, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin.

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, trong quý II, lực lượng Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành trên 70% chỉ tiêu công tác năm, với trọng tâm nâng cao chất lượng nắm, phân tích, dự báo tình hình; chủ động phòng ngừa từ sớm, không để bị động, bất ngờ.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CAHN.

Các đơn vị được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, nhất là án trọng điểm, phức tạp; siết chặt kỷ luật, tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra; hạn chế sai sót, kéo dài.

Công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và quản lý án tạm đình chỉ, truy nã cũng được yêu cầu chấn chỉnh, không để phát sinh đối tượng truy nã do chủ quan, thiếu trách nhiệm.

Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu gắn trách nhiệm đến từng cá nhân, phát huy vai trò người đứng đầu, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn cơ sở; đồng thời nhấn mạnh việc xử lý nghiêm sai phạm với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội đánh giá, với việc triển khai đồng bộ các giải pháp và tinh thần chủ động, quyết liệt, lực lượng Cảnh sát điều tra sẽ tiếp tục tạo chuyển biến rõ nét trong công tác phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô.