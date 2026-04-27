"Cú đấm thép" của Công an TPHCM khiến tội phạm khiếp sợ

Công an TPHCM cho biết thời gian qua lực lượng cảnh sát hình sự đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, chủ động đấu tranh, trấn áp tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Trong quý I/2026, cơ quan chức năng phát hiện 12 vụ trộm cắp vật nuôi (chó, mèo), liên quan 31 đối tượng và đã xử lý theo quy định pháp luật.

Đáng chú ý, tình trạng tội phạm hoạt động theo băng nhóm được kiềm chế rõ rệt; 100% vụ cướp, cướp giật tài sản đều được điều tra nhanh, nhiều vụ được làm rõ chỉ sau vài giờ.

Lá thư cảm ơn

Vừa qua, sau khi nhận lại được tài sản là chiếc xe máy bị cướp, anh Nguyễn Minh Trọng đã gửi thư cám ơn Công an xã Thái Mỹ và các trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM đã nhanh chóng tìm lại xe cho anh.

Anh Nguyễn Minh Trọng gửi thư cảm ơn đến Công an xã Thái Mỹ, Công an TPHCM

Trước đó, ngày 10-4, trong lúc đi câu cá anh Trọng bị một nhóm đối tượng cướp mất xe máy hiệu Honda Future.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Thái Mỹ đã khẩn trương triển khai lực lượng, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tổ chức truy xét nóng với quyết tâm nhanh chóng làm rõ vụ việc.

Chỉ sau chưa đầy 12 giờ, lực lượng Công an xã Thái Mỹ phối hợp trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TPHCM đã bắt giữ các đối tượng gây án, đồng thời thu hồi nguyên vẹn chiếc xe để trao trả cho bị hại.

Trong thư gửi lực lượng chức năng, anh Trọng bày tỏ sự cảm kích và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chuyên nghiệp, quyết đoán của cán bộ, chiến sĩ Công an xã trong quá trình phá án. Đây cũng là nguồn động viên để tập thể đơn vị tiếp tục nỗ lực, giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên cho người dân.

Công an xã Thái Mỹ khuyến cáo anh Trọng và người dân nâng cao cảnh giác, hạn chế đi một mình tại khu vực vắng vẻ khi tham gia các hoạt động giải trí, nhằm bảo đảm an toàn về sức khỏe và tài sản.

Phá án thần tốc

Tiếp nhận số tài sản bị mất trộm, chị Phạm Thị Khánh Ly (SN 1995) đã viết thư cảm ơn, bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công tác của lực lượng công an trong việc nhanh chóng tìm lại tài sản bị mất trộm.

Chị Ly nhận lại tài sản nhờ phá án thần tốc

Thư cảm ơn của chị Ly gửi công an vì đã giúp chị thu hồi tài sản bị trộm

Trước đó, ngày 23-4, chị Ly bị kẻ gian đột nhập lấy trộm một dây chuyền vàng và một lắc tay vàng, tổng trị giá khoảng 78 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Bình Mỹ đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát đối tượng nghi vấn.

Chỉ sau khoảng 10 giờ truy xét, lực lượng công an đã xác định và bắt giữ đối tượng gây án là Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1994, thường trú Khu vực 17, phường Ngã Bảy, TP Cần Thơ), thu hồi toàn bộ tang vật và hoàn tất thủ tục trao trả cho bị hại.

Nguyễn Hữu Nghĩa bị công an bắt sau 10 giờ trộm cắp

Nhận lại tài sản trong thời gian ngắn, chị Ly xúc động gửi thư cảm ơn, đánh giá cao sự tận tụy, gần gũi và tinh thần vì Nhân dân phục vụ của lực lượng công an cơ sở.

"Vụ việc là minh chứng cho hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đồng thời cũng là lời nhắc người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản cá nhân", chị Ly chia sẻ.

Vì cuộc sống bình yên của người dân

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm, lực lượng Công an TPHCM đã thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, đặc biệt là sự khẩn trương, quyết liệt trong việc truy tìm tài sản bị mất trộm, cướp để kịp thời trao trả cho người dân.

Công an TPHCM ra quân trấn áp tội phạm

Với phương châm “vì nhân dân phục vụ”, mỗi tin báo của người dân đều được tiếp nhận, xử lý nhanh chóng, không để kéo dài, bỏ sót. Ngay từ những phút đầu tiếp nhận thông tin, các đơn vị nghiệp vụ đã đồng loạt vào cuộc, triển khai đồng bộ các biện pháp như khoanh vùng địa bàn, rà soát đối tượng nghi vấn, trích xuất camera, tổ chức truy xét nóng.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa công an cơ sở và các phòng nghiệp vụ, nhiều vụ việc đã nhanh chóng được làm rõ chỉ trong thời gian ngắn, thậm chí tính bằng giờ, qua đó kịp thời thu hồi tài sản, giảm thiểu thiệt hại cho người dân.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, bà Vũ Thị Xuân Nhuệ (nguyên Trưởng phòng 7, VKSND TPHCM) nói: "Không chỉ thể hiện năng lực nghiệp vụ vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng Công an TPHCM còn để lại dấu ấn đẹp trong lòng nhân dân bởi thái độ tận tụy, gần gũi, luôn đặt quyền lợi và sự an toàn của người dân lên trên hết.

Việc nhanh chóng tìm lại tài sản không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn góp phần củng cố niềm tin của người dân vào lực lượng chức năng, tạo sự yên tâm trong đời sống sinh hoạt và lao động.

Mỗi vụ án được khám phá nhanh chóng, mỗi tài sản được trao trả kịp thời chính là minh chứng sinh động cho hiệu quả của công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới"

Trong bối cảnh đô thị lớn với mật độ dân cư đông đúc, sự vào cuộc nhanh chóng, quyết liệt của lực lượng Công an TPHCM chính là “lá chắn thép” bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân. Đồng thời, qua đó cũng góp phần nâng cao ý thức cảnh giác trong cộng đồng, xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh và đáng tin cậy.