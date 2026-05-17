Ông Trump vô tình trao món quà cực lớn cho Iran

Theo cây bút Zeeshan Aleem của MS NOW, trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Sean Hannity trên Fox News cuối tuần này, ông Trump đã tiết lộ sự thay đổi trong ưu tiên của mình liên quan đến kho uranium làm giàu cao nặng khoảng 970 pound của Iran.

Khi được hỏi liệu Mỹ có tính đến việc thu giữ số uranium này hay không, ông Trump ban đầu tuyên bố rằng Mỹ sẽ cần “một tuần rưỡi” để đưa chúng ra ngoài thông qua chiến dịch trên bộ. Tuy nhiên, sau đó ông lại đưa ra phát biểu được xem là làm suy yếu toàn bộ lập trường đàm phán của Washington.

“Tôi không nghĩ điều đó là cần thiết, ngoại trừ từ góc độ quan hệ công chúng. Tôi nghĩ điều đó quan trọng đối với truyền thông tin giả, rằng chúng ta phải lấy được nó", ông Trump nói.

Theo ông Aleem, chỉ với cụm từ “Tôi không nghĩ điều đó là cần thiết”, ông Trump dường như đã từ bỏ một trong những lập trường cốt lõi vốn được xem là nền tảng cho cuộc chiến và các cuộc đàm phán với Iran.

Phát biểu này đồng nghĩa với việc chính ông Trump đang hạ thấp yêu cầu thu giữ uranium - vốn trước đây được coi là điều kiện then chốt trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Tehran.

Nhà phân tích của MS NOW cho rằng, việc ông Trump mô tả vấn đề uranium chỉ mang ý nghĩa “quan hệ công chúng” cho thấy Nhà Trắng đang biến một yêu cầu chiến lược thành “màn trình diễn hình ảnh”, đồng thời thừa nhận rằng điều đó có thể không thực sự cần thiết để kết thúc xung đột.

Theo bài viết, các nhà đàm phán Iran gần như chắc chắn sẽ tận dụng phát biểu này.

Nếu Tehran tin rằng ông Trump không còn quá coi trọng việc loại bỏ kho uranium của Iran, hoặc có thể chấp nhận bỏ qua yêu cầu này trong tương lai, Iran sẽ có thêm động lực để giữ lập trường cứng rắn hơn và yêu cầu những nhượng bộ có lợi hơn cho mình.

Ông Aleem nhận định ông Trump vốn có xu hướng mất kiên nhẫn với các cuộc xung đột quốc tế kéo dài và cuộc chiến với Iran dường như cũng không phải ngoại lệ.

Theo ông, mỗi phát biểu công khai của Tổng thống Mỹ lúc này đều đang làm suy yếu thêm đòn bẩy đàm phán của Washington với Tehran.