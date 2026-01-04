Mạng lưới cấp phiếu thử nghiệm giả cho kẹo Kera, sữa Hiup sắp ra tòa

Đoàn Hữu Lượng, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Khoa học TSL; Hồ Thị Thanh Phương, Giám đốc điều hành Công ty TSL, Công ty cổ phần khoa học công nghệ Avatek; Nguyễn Hà Linh, Công ty TNHH Khoa học TSL Chi nhánh Hà Nội dự kiến bị TAND TP HCM xét xử về tội Giả mạo trong công tác và Đưa hối lộ, vào ngày 16/1.

96 bị cáo khác là các nhân viên của hai công ty trên và các doanh nghiệp, cá nhân trung gian bị truy tố về tội Giả mạo trong công tác.

Liên quan đến vụ án, Nguyễn Nam Khánh, nguyên thư ký Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, bị cáo buộc tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Thị Hà, Phó chánh tòa Hình sự TAND TP HCM làm chủ tọa, dự kiến kéo dài đến ngày 2/2. Hội đồng xét xử đã triệu tập 141 cá nhân, tổ chức tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; khoảng 140 luật sư đăng ký bào chữa cho các bị cáo.

Đây là vụ án gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty TSL, Công ty Avatek và nhiều tổ chức, cá nhân liên quan trên cả nước, thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Trụ sở Công ty Avatek chuyên cấp giấy thử nghiệm. Ảnh: Avatek

Theo đánh giá của nhà chức trách, hành vi của các bị cáo không chỉ xâm phạm nghiêm trọng trật tự quản lý hành chính nhà nước trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, an toàn thực phẩm, mà còn tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với sức khỏe cộng đồng.

Trong vụ án này, Công ty Avatek từng thực hiện kiểm nghiệm sản phẩm kẹo Kera trong vụ án liên quan Quang Linh Vlog và hoa hậu Thùy Tiên; sữa Hiup trong vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm tại Công ty Z Holding.

Hồ sơ vụ án gồm gần 1,5 triệu bút lục, chứa trong 180 thùng, đã được chuyển đến TAND TP HCM và bố trí tại phòng riêng để các luật sư nghiên cứu, sao chụp.

Cấp 218.000 phiếu thử nghiệm giả cho sản phẩm không đạt chuẩn

Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến tháng 4/2025, vì mục đích thu lợi bất chính, một số cá nhân tại Công ty TNHH Khoa học TSL, Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Avatek cùng 655 tổ chức, cá nhân trung gian, môi giới đã thỏa thuận lập phiếu kết quả thử nghiệm giả. Các phiếu này được tạo ra bằng nhiều thủ đoạn như không gửi mẫu thử, gửi mẫu chỉ để hợp thức hóa, chỉnh sửa chỉ tiêu thử nghiệm cho đạt yêu cầu hoặc thay đổi thời gian thử nghiệm.

Để thu hút khách hàng, tăng lợi nhuận, Đoàn Hữu Lượng đã bàn bạc, thống nhất với Hồ Thị Thanh Phương chủ trương làm phiếu kết quả thử nghiệm giả cho khách hàng nhằm hoàn thiện hồ sơ công bố hoặc tự công bố sản phẩm.

Từ năm 2020 đến tháng 4/2025, Công ty TSL đã phát hành hơn 118.000 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho 12.995 doanh nghiệp, cá nhân, thu lợi bất chính khoảng 117 tỷ đồng.

Từ tháng 2/2023, do mâu thuẫn với Lượng, Phương tách ra làm riêng, thành lập Công ty Avatek. Đến tháng 4/2025, Phương bị cáo buộc chỉ đạo đồng phạm phát hành hơn 102.500 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho trên 11.500 doanh nghiệp, cá nhân, thu lợi bất chính 83,7 tỷ đồng.

Sau khi có các phiếu kết quả thử nghiệm giả, nhiều doanh nghiệp, cá nhân đã sử dụng để hoàn thiện hồ sơ công bố sản phẩm tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) hoặc tự công bố sản phẩm tại các chi cục an toàn thực phẩm, sở y tế, sở nông nghiệp và môi trường, sở công thương tại nhiều tỉnh, thành.

Cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ tiếp tay nhóm cấp phiếu thử nghiệm giả

Để được tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp giấy phép chỉ định thử nghiệm, Lượng và Phương nhiều lần đưa cho Nguyễn Nam Khánh, nguyên thư ký Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, tổng cộng gần 4 tỷ đồng để nhờ tác động đến các cơ quan liên quan.

Cáo trạng xác định, từ năm 2020 đến 2025, sau khi nhận tiền, Khánh đã chi khoảng 1,5 tỷ đồng để làm quà Tết, mời ăn hoặc "cảm ơn" 21 cá nhân sau khi có quyết định cấp phép, với mỗi lần đưa từ 10 triệu đến 50 triệu đồng. Số tiền còn lại khoảng 2,4 tỷ đồng bị Khánh chiếm hưởng.

Liên quan vụ án, cơ quan điều tra xác định còn nhiều cá nhân thuộc hai công ty nêu trên cùng 613 tổ chức, cá nhân trung gian, môi giới có hành vi cung cấp thông tin để làm giả phiếu kết quả thử nghiệm. Ngoài ra, các cá nhân tại hơn 24.550 tổ chức, doanh nghiệp sử dụng phiếu kết quả thử nghiệm giả tại nhiều địa phương trên cả nước cũng sẽ tiếp tục bị điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tách phần việc này để tiếp tục làm rõ theo quy định.