Giám đốc doanh nghiệp đặt túi tiền 10 tỷ đồng sau cửa nhà quyền cục trưởng

Trong kết luận điều tra mới ban hành, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đề nghị truy tố ông Nghị cùng ông Hoàng Văn Thắng, cựu Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) và 3 người khác về tội Nhận hối lộ.

Cùng vụ án, Nguyễn Văn Dân, cựu Giám đốc Công ty Hoàng Dân, bị cáo buộc 3 tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

17 người còn lại bị đề nghị truy tố tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu qủa nghiêm trọng hoặc Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng (trái) và quyền Cục trưởng Hoàng Tố Nghị. Ảnh: Bộ Công an

Theo kết luận điều tra, Công ty Hoàng Dân hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thi công các công trình thuộc lĩnh vực nông nghiệp và thủy lợi. Bởi thế, giám đốc Dân có điều kiện tiếp xúc với nhiều lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũ, cùng các đơn vị trực thuộc.

Tận dụng các mối quan hệ này, ông Dân đã cấu kết, thỏa thuận chi tiền cho lãnh đạo Bộ và các cục để được cung cấp hồ sơ, dữ liệu gói thầu trước thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu. Từ dữ liệu được cung cấp trước, ông Dân cho cấp dưới xây dựng dự toán gói thầu thấp hơn với giá dự toán của chủ đầu tư. Đồng thời, ông Dân cho dùng hồ sơ năng lực kinh nghiệm khống để cho vào hồ sơ tham dự và trúng thầu.

Từ đây, Công ty Hoàng Dân đã trúng 5 gói thầu thuộc 4 dự án do các ban thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư.

Nhà chức trách cáo buộc ông Dân đã gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước 251,7 tỷ đồng và đưa hối lộ 40,2 tỷ đồng.

Cụ thể, dự án thi công hồ Krông Pách Thượng, tỉnh Đăk Lăk, Dân được kết nối với Quyền Cục trưởng Nghị nên đề nghị cho trúng gói thầu số 13 và 17. Giám đốc Dân nói với ông Nghị: "Người ta như thế nào thì em thế", nghĩa là "các đơn vị khác chi tiền ra sao Dân sẽ chi như vậy", kết luận điều tra nêu.

Ông Nghị đồng ý, chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện cho Hoàng Dân. Theo thỏa thuận, Dân đã 3 lần đưa tiền cho ông Nghị, tổng 3 tỷ đồng; đưa cho Lê Văn Hiến, cựu Giám đốc Ban 8, tổng 3 tỷ đồng.

Với hai gói thầu tại dự án này, Hoàng Dân đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 72,8 tỷ đồng.

Một số bị can trong vụ án. Ảnh: Bộ Công an

Sau lần này, giám đốc Dân bắt đầu có mối quan hệ "thân thiết" hơn với ông Nghị và cựu thứ trưởng Hoàng Văn Thắng. Giữa năm 2017, khi biết thông tin về dự án hồ Bản Mồng, tỉnh Nghệ An, ông Dân đã liên hệ xin gặp ông Thắng tại nhà riêng ở phố Trung Hòa, Hà Nội.

Khi đến nhà ông Thắng, ông Dân xách theo một túi giấy, trong đó có 200.000 USD loại tờ100 USD, để cạnh bàn uống nước. Tại cuộc nói chuyện, giám đốc này bày tỏ nguyện vọng được trúng thầu dự án hồ Bản Mồng nên mong được thứ trưởng quan tâm, tạo điều kiện.

"Hôm nay em có 200.000 USD biếu anh, mong anh giúp đỡ em", Dân nói. Ông Thắng gật đầu, đáp rằng "anh sẽ ủng hộ và giúp đỡ chú nhưng do lãnh đạo Bộ cũng chỉ đạo một số nhà thầu khác tham gia nên chỉ có thể để Dân làm khối lượng 400-500 tỷ đồng", kết luận điều tra nêu.

Ông Dân cũng hỏi ông Thắng về "chi phí cho lãnh đạo Bộ như thế nào", để chuẩn bị. Ông Thắng bảo Dân liên hệ với ông Nghị để trao đổi cụ thể về tỷ lệ %. Sau khoảng 10 phút trò chuyện với thứ trưởng, Dân ra về. Ngoài ra, vào các dịp lễ Tết, ông Dân còn đến phòng làm việc của ông Thắng chơi, đưa tổng cộng khoảng 500 triệu đồng.

Được mở đường, ông Dân đến phòng làm việc của ông Nghị ở trụ sở trên phố Nguyễn Công Hoan, trình bày việc xin được trúng thầu. Ông Nghị đồng ý vì thứ trưởng cũng đã chỉ đạo.

Khi ông Dân hỏi về tỷ lệ % tiền ngoài hợp đồng, ông Nghị nói: "Lãnh đạo Bộ là 5% và Ban 4 là 3%. Tổng tỷ lệ 8% này đã được anh Thắng đồng ý".

Công trình hồ thủy lợi Bản Mồng. Ảnh: Đức Hùng

Sau khi trúng thầu, ông Dân đến gặp ông Nghị tại nhà riêng, xách theo túi đựng tiền bên trong có 10 tỷ đồng, loại tiền mệnh giá 500.000 đồng. Ông Dân đặt túi tiền sau cánh cửa, lối vào phòng khách và nói: "Em biếu anh quà của dự án Bản Mồng". Ông Nghị đáp ngắn gọi "anh cảm ơn em" rồi hai người chia tay nhau trước cánh cửa, không vào nhà.

Ngoài ra, ông Dân còn hai lần đưa cho ông Nguyễn Hải Thanh, cựu Giám đốc Ban 4, tổng 10 tỷ đồng. Trong đó, một lần đưa 5 tỷ đồng trên ôtô của Thanh do ông ta tự lái ở Hà Nội; một lần đưa 5 tỷ đồng trên đường ở Hà Nội. Tuy nhiên sau đó, Thanh đã trả lại cho Dân 5 tỷ đồng và hai bên ký giấy đã vay mượn và trả lại tiền.

Một lần khác, Dân còn đến phòng làm việc của Hoàng Xuân Thịnh, Phó giám đốc Ban 4, để đưa cảm ơn 5 tỷ đồng.

Theo C03, ông Thanh đã xuất cảnh trước khi khởi tố vụ án nên chưa ghi được lời khai. Gia đình ông Thanh đã tự nguyện nộp khắc phục lại 6,25 tỷ đồng. Bị can Thắng, Nghị và Thịnh thừa nhận các cáo buộc.

C03 kết luận, tại dự án Bản Mồng, Công ty Hoàng Dân đã gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước 51,4 tỷ đồng.

Đưa 5 tỷ đồng hối lộ trên ôtô

Tại dự án hồ Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn, giám đốc Dân cũng liên hệ nhờ ông Nghị giúp đỡ, giới thiệu đến Ban 2 gặp Giám đốc Trần Văn Lăng. Tuy nhiên, Công ty Hoàng Dân được đề nghị liên danh cùng Công ty Sông Đà 5 để tham gia và trúng thầu. Sau khi bắt tay trúng thầu, Sông Đà 5 chịu trách nhiệm chi % cho lãnh đạo Bộ và Cục, còn Hoàng Dân phụ trách chi tiền % cho Ban 2.

Sau khi trúng thầu, ông Dân trực tiếp và chỉ đạo cấp dưới đưa cho ông Lăng tổng 11,1 tỷ đồng và 100.000 USD. Trong đó nhiều lần ông Dân trực tiếp đưa cho Lăng tại phòng làm việc và trên ôtô của Lăng. Hai lần khác, Dân còn chỉ đạo lái xe đưa cho Phó giám đốc Ban 2 Phạm Đông Phương tổng 5 tỷ đồng (trong đó một tỷ đồng là do Phương vay Dân và đã trả lại).

Sau lần nhận 100.000 USD, Lăng cầm 20.000 USD lên Bộ biếu thứ trưởng Thắng và nhờ gửi biếu Bộ trưởng 30.000 USD. Tuy nhiên Bộ trưởng không nhận nên Lăng biếu hết lại ông Thắng, tổng 50.000 USD.

Cơ quan điều tra kết luận, với dự án hồ Bản Lải, Hoàng Dân đã gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước 111,3 tỷ đồng.

Nguyễn Văn Dân và một số bị can trong vụ án. Ảnh: Bộ Công an

Tại gói thầu số 17 dự án hồ Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình, mặc dù không thỏa thuận chi tiền nhưng trong quá trình thi công và các dịp lễ Tết, Dân chỉ đạo cấp phó đến Ban 1 cảm ơn, tổng 540 triệu đồng. Dự án này đã gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước 16 tỷ đồng.

Như vậy, C03 kết luận, ông Thắng nhận 200.000 USD, Nghị nhận 13 tỷ đồng, nguyên Cục phó quản lý xây dựng công trình Nguyễn Hải Thanh 6,25 tỷ đồng, Lăng 13,4 tỷ đồng, Hiến 3 tỷ đồng.

Ngoài hành vi trên, Dân còn bị cáo buộc gây thiệt hại cho Nhà nước về thuế tổng 99,2 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, các bị can đã tự nguyện nộp tiền hưởng lợi trái phép và khắc phục hậu quả vụ án, tổng gần 50 tỷ đồng. Công an cũng kê biên 39 quyền sử dụng đất tổng giá trị khoảng 241,7 tỷ đồng; thu tại nhà Dân 175 miếng vàng, 4 sổ đỏ.