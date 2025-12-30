Xét xử cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ lo lót giúp doanh nghiệp ‘né’ thanh tra, kiểm tra

Như Tiền Phong đưa tin, Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố ra trước TAND TPHCM xét xử 100 bị cáo trong vụ án "Giả mạo trong công tác; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ và Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi", xảy ra tại Công ty TNHH Nha khoa TSL, Công ty CP khoa học công nghệ Avatek...

Hiện, TAND TPHCM đã ấn định mở xét xử sơ thẩm vào ngày 16/1/2026.

Trong cáo trạng, các bị cáo Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TSL), Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc điều hành Công ty TSL, sau là người sáng lập Công ty Avatek) và Nguyễn Hà Linh (cựu Phó Giám đốc Công ty TSL – Chi nhánh Hà Nội, Giám đốc Công ty Avatek) bị xét xử hai tội danh “Giả mạo trong công tác” và “Đưa hối lộ”. Cả 3 bị xác định là chủ mưu, cầm đầu.

95 bị cáo nguyên là lãnh đạo, nhân viên của Công ty TSL, Công ty Avatek và các đơn vị trung gian, môi giới cũng bị truy tố về tội “Giả mạo trong công tác”.

Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, cựu cán bộ Vụ Nông nghiệp thuộc Văn phòng Chính phủ) và vợ là Nguyễn Hà Linh (Phó Giám đốc Công ty TSL Chi nhánh Hà Nội, Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty Avatek) bị xét xử 3 tội là “Giả mạo trong công tác”, “Đưa hối lộ” và “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.

Cáo trạng xác định, từ 2020 - 2025, vì mục đích thu hút khách hàng, tăng doanh thu và lợi nhuận, lãnh đạo Công ty TSL đã thống nhất chủ trương phát hành song song phiếu kết quả thử nghiệm “thật” và phiếu kết quả thử nghiệm “giả”.

Những phiếu này sau đó được sử dụng để hoàn thiện hồ sơ công bố, tự công bố sản phẩm, xin cấp các chứng nhận như HACCP, VietGAP, hữu cơ… nhằm đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, thực phẩm chức năng, nông sản, thủy sản.

Cơ quan tố tụng cho rằng, từ 2020 - 2025, Công ty TSL đã phát hành hơn 118.000 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho gần 13.000 doanh nghiệp, cá nhân, thông qua hàng trăm đơn vị trung gian, môi giới. Tổng số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động này lên tới hơn 117 tỷ đồng.

Bị cáo Hồ Thị Thanh Phương, sau khi rời Công ty TSL, tiếp tục mang mô hình, phương thức vi phạm sang Công ty Avatek, chỉ đạo phát hành hơn 102.000 phiếu thử nghiệm giả khác, thu lợi bất chính trên 83 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Công ty Avatek là đơn vị kiểm nghiệm sản phẩm kẹo Kera trong vụ án của Quang Linh Vlog và hoa hậu Thùy Tiên; sữa Hiup trong vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm.

Thông qua Nguyễn Nam Khánh, nhóm bị cáo đã chi 3,38 tỷ đồng tiền tỷ để “đối ngoại”, tác động đến một số cá nhân trong các bộ, ngành liên quan nhằm xin cấp phép, né tránh thanh tra, kiểm tra. Số tiền này, Khánh sử dụng vào việc “bồi dưỡng” cho một số cá nhân tại các Bộ, ngành phần nhỏ và chiếm hưởng phần lớn.

21 lãnh đạo, cán bộ nhận tiền nhưng không bị xử lý hình sự

Như kết luận điều tra nêu, bị can Nguyễn Nam Khánh đã đưa 410 triệu đồng cho 9 cán bộ gồm: Đưa cho Trần Việt Hòa, cựu Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, sau là Cục trưởng Cục Công nghiệp Bộ Công Thương, 60 triệu đồng; cho lãnh đạo một Cục ở Bộ NN&PTNT cũ, 90 triệu đồng; cho Nguyễn Như Tiệp, cựu Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, nay là Cục Chất lượng chế biến và Phát triển thị trường, 110 triệu đồng.

Ngoài ra, Khánh còn đưa 510 triệu đồng cho 16 cán bộ tại các Bộ, ngành để chúc Tết: Như Vụ trưởng Trần Việt Hòa 30 triệu; chúc tết năm 2023 với Nguyễn Việt Tấn cựu Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ; nay là Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến nông, số tiền 20.000.000 đồng; chúc tết năm 2023 và 2025 với một cán bộ tổng số 40 triệu đồng…

Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định, các cán bộ nhận tiền với ý nghĩa quà biếu trong lễ, Tết nhưng không có thỏa thuận, hứa hẹn; không vi phạm quy trình, quy định về thẩm định, cấp phép. Họ đã tự nguyện nộp lại nên cơ quan điều tra không xử lý hình sự.