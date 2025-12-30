Cựu Thứ trưởng Nông nghiệp 'nhận 200.000 USD' để tiếp tay doanh nghiệp trúng thầu

Hành vi của ông Thắng cùng 4 bị can khác bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03, Bộ Công an) nêu trong kết luận điều tra, đề nghị VKSND Tối cao truy tố về tội Nhận hối lộ.

Ông Thắng từng công tác tại Viện Khoa học Thủy lợi, sau đó về làm tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) từ năm 2007. Từ tháng 8/2010, khi đang là Cục trưởng Quản lý xây dựng công trình, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng. Sau gần hai nhiệm kỳ, ông nghỉ hưu vào đầu năm 2019.

Hiện, Bộ NN&PTNT đã sáp nhập vào Bộ Tài nguyên và Môi trường, lấy tên là Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Cùng vụ án, Nguyễn Văn Dân, cựu Giám đốc Công ty Hoàng Dân, bị cáo buộc 3 tội là Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ. 17 người còn lại bị đề nghị truy tố tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu qủa nghiêm trọng hoặc Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngoài số tiền nhận "lót tay" hàng chục tỷ đồng, các bị can bị cáo buộc gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 250 tỷ.

Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng. Ảnh: Media Quốc hội

Theo kết luận điều tra, do có mối quan hệ từ trước nên Dân đã cấu kết, thỏa thuận chi tiền cho lãnh đạo của Bộ NN&PTNT và Cục quản lý xây dựng công trình để được "mở đường" cho dễ làm việc với các cấp dưới. Đồng thời, Dân thỏa thuận chi tiền cho Giám đốc các Ban chỉ đạo cấp dưới nhằm được cung cấp hồ sơ thầu, dữ liệu thầu trước thời điểm phát hành nhằm tạo điều kiện cho Hoàng Dân và liên danh trúng 5 gói thầu tại 4 dự án.

Tại gói thầu số 13 và 17 dự án hồ Krông Pách Thượng, Hoàng Dân đã "đi cửa sau" để được tham gia dự án và trúng thầu. Qua đó gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước 72,8 tỷ đồng, theo C03.

Tại gói thầu số 36 dự án hồ Bản Mồng, Dân đã nhận 8 tỷ đồng của liên danh để chuyển nhượng thầu trái quy định và hưởng lợi bất chính. Sai phạm tại dự án này gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước 51,4 tỷ đồng.

Tại gói thầu số 21 Dự án hồ Bản Lải, liên danh Hoàng Dân và Công ty Sông Đà 5 đã lo lót để được trúng thầu, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước 111,3 tỷ đồng.

Tại gói thầu số 17 dự án hồ Cánh Tạng, Dân đã cầm đầu lập lên liên danh Hoàng Dân - Trường Sơn - Thủy Lợi 4 được trúng thầu, gây thiệt hại 16 tỷ đồng.

Nguyễn Văn Dân và một số bị can trong vụ án. Ảnh: Bộ Công an

Theo C03, Dân bị cáo buộc đã gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước tổng cộng gần 252 tỷ đồng tại 5 gói thầu ở 4 dự án. Để được tạo điều kiện trúng thầu, Dân đã đưa hối lộ 40 tỷ đồng.

Ngoài ra, Dân còn mua gần 2.500 hóa đơn khống và bán một phần là 125 hóa đơn trị giá khống 641 tỷ đồng. Hành vi này gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước về thuế gần 100 tỷ đồng.

Ở nhóm Nhận hối lộ, C03 cáo buộc cựu Thứ trưởng Thắng nhận 200.000 USD (khoảng 4,5 tỷ đồng). Trong đó, các lần nhận tiền liên quan đến gói thầu số 36 dự án Bản Mồng và một số lần nhận tiền dịp lễ, Tết.

Cựu quyền Cục trưởng quản lý xây dựng Bộ Nông nghiệp Trần Tố Nghị bị xác định nhận 13 tỷ đồng. Cục phó của Nghị là Nguyễn Hải Thanh nhận 6,25 tỷ đồng. Trần Văn Lăng, cựu Giám đốc Ban 2 nhận 13,4 tỷ đồng. Lê Văn Hiển, Giám đốc ban 8, nhận 3 tỷ đồng.