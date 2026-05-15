Khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can trong vụ ca sĩ Miu Lê sử dụng ma túy ở Hải Phòng

Sáng nay (15/5), xác nhận với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an TP Hải Phòng cho biết: Cơ quan điều tra Công an đặc khu Cát Hải đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cụ thể, Trần Đức Phong (35 tuổi, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội) và Vũ Thái Nam (24 tuổi, trú tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh) bị khởi tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong đó, Phong được xác định giữ vai trò chuẩn bị ma túy để tổ chức cho tập thể sử dụng.

Đoàn Thị Thúy An (36 tuổi, trú tại đặc khu Cát Hải, Hải Phòng) bị khởi tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo lãnh đạo Công an TP Hải Phòng, đây là vụ án được đấu tranh từ nguồn tin của quần chúng; trong số những người bị bắt quả tang đang sử dụng ma túy có ca sĩ Miu Lê.

Ca sĩ Miu Lê tại cơ quan điều tra.

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 10/5, Công an đặc khu Cát Hải phát hiện 6 người sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở lưu trú TiTi Beach ở bãi tắm Tùng Thu.

Nhóm đối tượng này gồm: Vũ Thái Nam, Trần Đức Phong, Đoàn Thị Thúy An, Vũ Khương An (31 tuổi, trú tại phường Tân Sơn Hòa, TPHCM), Trần Minh Trang (30 tuổi, trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội) và Lê Ánh Nhật (tức ca sĩ Miu Lê, 35 tuổi, trú tại phường Nhiêu Lộc, TPHCM).

Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan công an thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến ma túy. Kết quả kiểm tra nhanh xác định cả 6 người đều dương tính với nhiều chất ma túy.

Bước đầu cơ quan công an làm rõ, cơ sở lưu trú TiTi Beach do Đoàn Thị Thúy An quản lý và vận hành kinh doanh. Đầu tháng 5/2026, Đoàn Thị Thúy An mời một số người bạn đến chơi, trong đó có ca sĩ Miu Lê.

Các đối tượng Lê Ánh Nhật, Vũ Khương An và Trần Minh Trang hiện vẫn chưa có hình thức xử lý. Cơ quan công an đang tiếp tục phân loại, xác minh để có hình thức xử lý đúng quy định.