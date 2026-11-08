Xả súng thảm sát gây rúng động Ba Lan: Những thông tin bất ngờ phía sau

Hiện trường vụ thảm sát. Ảnh Getty

Một tay súng đã gây ra vụ xả súng đẫm máu tại thành phố Krakow của Ba Lan, khiến 6 người thiệt mạng và ít nhất 15 người khác bị thương. Ba thi thể nữa sau đó được tìm thấy tại nhà của hắn, nâng tổng số người chết lên 9.

Hôm thứ Bảy, kẻ tấn công đã nổ súng vào người đi bộ tại Quảng trường Chợ Chính lịch sử đông đúc của thành phố, khiến đám đông hoảng sợ hoảng loạn tìm chỗ trú ẩn. Sau đó, hắn phóng xe bỏ chạy, gây ra một cuộc truy đuổi của cảnh sát kết thúc bằng một cuộc đấu súng và việc bắt giữ hắn.

Ba người được tìm thấy đã chết tại nhà của nghi phạm – hai phụ nữ và một người đàn ông – được cho là thành viên trong gia đình hắn. Các nhà điều tra hiện đang cố gắng xác định động cơ khiến tay súng này gây ra vụ xả súng kinh hoàng khắp thành phố.

Diễn biến vụ thảm sát

Vụ nổ súng bắt đầu ngay sau 3 giờ chiều giờ địa phương ngày thứ Bảy, khi nghi phạm lái chiếc xe màu đen của mình vào Quảng trường Chợ Chính lịch sử của Krakow, và nổ súng vào người đi bộ từ bên trong xe khoảng 15 giây sau đó.

Các video do nhân chứng quay và lan truyền trên mạng ghi lại cảnh hỗn loạn khi mọi người tháo chạy khỏi quảng trường trong khi tiếng súng vang lên phía sau.

Các đoạn phim khác dường như cho thấy tay súng bắn vào người đi bộ từ chiếc xe đang di chuyển, với một xe cảnh sát bám sát phía sau khi kẻ tấn công lái xe qua trung tâm thành phố hướng về khu Kazimierz.

Trong các video khác, có thể thấy một số người bất động nằm trên mặt đất. Theo báo cáo, tiếng súng cũng bắn trúng một chiếc xe điện đang đi ngang qua gần Quảng trường Các Thánh, làm vỡ cửa sổ cabin lái xe, mặc dù không có hành khách hay thành viên phi hành đoàn nào bị thương.

Cảnh sát đã truy đuổi tay súng trước khi đối đầu với hắn gần giao lộ đường Dietla và Stradomska. Theo một đoạn video khác, hắn đã ra khỏi chiếc xe bị tai nạn và tiếp tục nổ súng ngay cả sau khi bị cảnh sát bắn trúng.

Một video gây sốc khác cho thấy một sĩ quan cảnh sát bị thương rõ rệt đã bắn nhiều phát đạn ở cự ly gần để vô hiệu hóa kẻ tấn công. Kẻ tấn công sống sót và được đưa đến bệnh viện dưới sự canh gác của cảnh sát.

Nạn nhân là ai?

Sáu người thiệt mạng trong vụ xả súng – 4 phụ nữ và hai người đàn ông – dường như là nạn nhân của một vụ tấn công ngẫu nhiên, khi tay súng bắn bừa bãi vào người đi bộ ở trung tâm lịch sử nhộn nhịp của Krakow, một điểm đến nổi tiếng của cả khách du lịch và người dân địa phương.

Theo cảnh sát trưởng Marek Boroń, 3 phụ nữ Ba Lan và một công dân Anh nằm trong số những người thiệt mạng, trong khi hai nạn nhân khác vẫn chưa được xác định danh tính. Bộ trưởng Nội vụ Marcin Kierwiński cũng xác nhận rằng năm công dân nước ngoài nằm trong số những người phải nhập viện.

Đại sứ quán Nga tại Warsaw xác nhận có một công dân Nga nằm trong số những người bị thương và đang được điều trị tại một bệnh viện địa phương, đồng thời cho biết thêm rằng họ vẫn giữ liên lạc với người thân của nạn nhân.

Tổng cộng 16 người, bao gồm cả tay súng, đã được đưa vào bệnh viện, trong đó 13 người được báo cáo là trong tình trạng nguy kịch. Hai sĩ quan cảnh sát nằm trong số những người bị thương, một người bị thương rất nặng.

Ba thi thể khác đã được phát hiện tại nhà riêng của nghi phạm ở Ostrowiec Świętokrzyski, cách Krakow khoảng 150km về phía đông bắc. Theo truyền thông Ba Lan, cảnh sát đã sử dụng máy bay không người lái để kiểm tra căn hộ trước khi tìm thấy các thi thể. Thủ tướng Donald Tusk cho biết những người thiệt mạng được cho là họ hàng thân thiết của kẻ xả súng, mặc dù hoàn cảnh cái chết của họ vẫn đang được điều tra.

Chúng ta biết gì về kẻ xả súng?

Nghi phạm là công dân Ba Lan, được truyền thông địa phương xác định là Michał O., khoảng 24 hoặc 25 tuổi, đến từ Ostrowiec Świętokrzyski. Hắn ta có giấy phép sử dụng súng, là thành viên của một câu lạc bộ bắn súng ở Starachowice và sở hữu ít nhất hai khẩu súng đăng ký cho mục đích thể thao, nhưng không có tiền án tiền sự và không nằm trong diện theo dõi của cảnh sát.

Ngoài khẩu súng trường kiểu AR-15 mà tay súng sử dụng, các nhà điều tra cũng thu hồi được một số vũ khí và đạn dược khác từ xe của hắn, cùng với các thiết bị kiểu quân sự, bao gồm một ba lô và một lưỡi lê.

Việc tay súng mang theo trang bị quân sự hạng nặng đã làm dấy lên suy đoán rằng hắn là một người lính hoặc từng chiến đấu trong Quân đoàn Quốc tế của Ukraine. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz đã kiên quyết phủ nhận việc nghi phạm từng phục vụ trong Lực lượng Vũ trang Ba Lan và khẳng định hắn chưa từng có bất kỳ liên hệ nào với quân đội.

Theo Onet, chiếc xe được sử dụng trong vụ tấn công được đăng ký dưới tên người cha 52 tuổi của nghi phạm, người này cũng có giấy phép sử dụng súng và được cho là sở hữu 11 khẩu súng. Các nhà điều tra đang kiểm tra các vũ khí thu được từ chiếc xe để xác định nguồn gốc và xem liệu có khẩu nào thuộc về các thành viên khác trong gia đình hay không.

Động cơ là gì?

Bộ trưởng Quốc phòng mô tả vụ thảm sát là một hành động khủng bố, mặc dù các nhà chức trách chưa xác định được liệu nó có động cơ về mặt tư tưởng hay không. Bộ trưởng Nội vụ Marcin Kierwiński cho biết bằng chứng ban đầu cho thấy tay súng có quan điểm cực đoan theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan.

"Mọi dấu hiệu đều cho thấy hắn ta bị cuốn hút bởi các hệ tư tưởng cực hữu," vị bộ trưởng nói, đồng thời nhấn mạnh rằng các nhà điều tra vẫn đang nỗ lực xác định động cơ dẫn đến vụ tấn công.

Cảnh sát đã bác bỏ những báo cáo ban đầu cho rằng có tay súng thứ hai tham gia, khẳng định bằng chứng hiện có cho thấy kẻ tấn công hành động một mình. Các nhà điều tra cũng đang xem xét trình tự thời gian chính xác của các sự kiện và mối liên hệ có thể có giữa vụ xả súng và ba cái chết tại nhà của nghi phạm.

Các quan chức đã phản ứng như thế nào?

Thủ tướng Donald Tusk đã đến Krakow và tổ chức một cuộc họp khẩn cấp với các bộ trưởng cấp cao, các chỉ huy cảnh sát và các quan chức an ninh sau vụ thảm sát. Ông đã ca ngợi các sĩ quan đã đối đầu với kẻ xả súng và kêu gọi một cuộc điều tra kỹ lưỡng về các tình tiết xung quanh vụ tấn công.

Tổng thống Karol Nawrocki cũng bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân và yêu cầu một cuộc điều tra toàn diện về vụ thảm sát.

“Sự an toàn của người dân Ba Lan là ưu tiên tuyệt đối,” ông tuyên bố, đồng thời thông báo rằng người đứng đầu Cục An ninh Quốc gia, Bartosz Grodecki, đã được cử đến Krakow.

Thị trưởng Krakow, Łukasz Gibała, tuyên bố quốc tang đến hết ngày 11 tháng 11, các sự kiện công cộng bị hủy bỏ hoặc hoãn lại. Chính quyền cũng tăng cường an ninh tại Warsaw sau vụ xả súng, trong khi lời chia buồn liên tục được gửi đến từ các quan chức Ba Lan và các nhà lãnh đạo nước ngoài.