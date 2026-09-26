Tình tiết mới vụ Shark Thủy lừa đảo chiếm đoạt tiền của hơn 10 nghìn nhà đầu tư

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án, hồ sơ điều tra bổ sung vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty CP Đầu tư và phân phối Egame, Công ty CP Thương mại dịch vụ Nhất Trần” đến VKSND tối cao đề nghị truy tố 29 bị can về 3 nhóm tội danh.

Trước đó, hồi tháng 8, VKSND tối cao trả hồ sơ vụ án này để điều tra bổ sung. VKSND tối cao yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ một số nội dung như: Tổng số bị hại và tổng trị giá tài sản bị chiếm đoạt; số tiền chiếm đoạt của từng bị hại; số tiền mỗi bị can phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra bổ sung xác định, từ năm 2014, Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup (Tập đoàn Egroup), Công ty CP Đầu tư và phân phối Egame (Công ty Egame) cần tiền để trả nợ, sử dụng cá nhân và duy trì hoạt động kinh doanh của hệ sinh thái Egroup. Shark Thủy đã chỉ đạo nhân viên nâng khống vốn điều lệ Tập đoàn Egroup, sau đó chuyển nhượng cổ phần khống cho các nhà đầu tư.

Dưới sự chỉ đạo của Shark Thủy, vốn điều lệ được nâng khống từ 32 lên 962,5 tỷ đồng. Doanh thu của công ty cũng được tạo khống khoảng 70% doanh thu hàng năm. Việc này nhằm xây dựng hình ảnh Tập đoàn Egroup hoạt động kinh doanh đa ngành nghề hiệu quả, lợi nhuận cao, nhằm thu hút các nhà đầu tư.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy. Ảnh: Bộ Công an

Kết quả điều tra bổ sung xác định, thông qua việc chuyển nhượng cổ phần khống, từ năm 2015-2023, ông Nguyễn Ngọc Thủy giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đã cùng các đồng phạm chiếm đoạt của 10.123 bị hại với tổng giá trị tài sản hơn 8.459 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền trên được quản lý, theo dõi riêng, không ghi nhận trên báo cáo thuế, báo cáo tài chính để báo cáo các cơ quan chức năng. Đến nay, Tập đoàn Egroup, Công ty Egame mất cân đối tài chính

Theo kết luận điều tra cũ, 60 trong số 10.123 nhà đầu tư mua 3,2 triệu cổ phần có thật nên không được xác định là bị hại. Nguyễn Ngọc Thủy bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 bị hại.

Theo tài liệu điều tra bổ sung, 60 nhà đầu tư mua 3,2 triệu cổ phần nhưng không làm thủ tục ghi nhận vào sổ cổ đông theo quy định, cần xác định là bị hại.

Trong số 10.123 bị hại (1.063 bị hại + 60 bị hại) có 8.938 bị hại có dư nợ gốc hơn 8.459 tỷ đồng. Còn lại 1.185 bị hại còn hợp đồng có dư nợ gốc nhưng đã nhận tiền gốc, lãi của các hợp đồng khác vượt số tiền hơn 697 tỷ đồng nên CQĐT không xem xét việc Shark Thủy bồi thường trách nhiệm dân sự cho nhóm này.

Huy động vốn, sử dụng sai mục đích

Vẫn theo kết luận điều tra bổ sung, từ năm 2021-2023, các trung tâm tiếng Anh, trường mầm non đều đóng cửa, số lượng khách hàng mới ít, nguồn tiền thu vào không đủ để chi trả cho các hợp đồng đến hạn. Vì vậy, Shark Thủy đã chỉ đạo 23 quản lý, nhóm trưởng phụ trách 341 nhân viên kinh doanh thực hiện như sau:

Khi nhân viên mời gọi được khách hàng đầu tư thì được sử dụng 70% số tiền huy động của khách hàng mới để trả cho các khách hàng có dư nợ cũ do nhân viên đó quản lý. Còn lại 30% nộp về công ty.

Các nhân viên kinh doanh giai đoạn đó đều biết việc huy động vốn để lấy tiền nhà đầu sau trả cho nhà đầu tư trước, không đầu tư cho hoạt động kinh doanh giáo dục, không đúng mục đích huy động.