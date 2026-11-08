Mỹ lập lực lượng đặc nhiệm mới, mở rộng phong tỏa Iran

Tàu chiến của Mỹ hoạt động trong vùng biển khu vực khi Washington mở rộng chiến dịch gây áp lực với Iran

Ngày 7-11, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo thành lập lực lượng đặc nhiệm mang tên Iron Gate.

Đây là sáng kiến ​​mới nhằm ngăn chặn Iran vận chuyển vũ khí tiên tiến, vật liệu bị trừng phạt và các hàng hóa bị hạn chế khác qua biên giới đất liền và Biển Caspi.

Đơn vị này gồm khoảng 20 quân nhân và nhân viên dân sự, đặt tại thành phố Tampa, bang Florida, với nhiệm vụ phối hợp cùng các cơ quan liên bang nhằm kiểm soát hoạt động vận chuyển vũ khí, công nghệ lưỡng dụng, hàng hóa bị trừng phạt và các nguồn tài chính mà Washington cho là phục vụ chương trình quân sự của Iran.

Theo giới chức Mỹ, đây là bước đi mới nhất trong chiến dịch cô lập Tehran sau nhiều tháng triển khai các biện pháp kiểm soát trên biển.

Chiến dịch mới này mở rộng phạm vi gây sức ép của Washington vượt ra ngoài lệnh phong tỏa hải quân đã áp đặt lên các cảng của Iran.

CENTCOM cho rằng hoạt động phong tỏa trước đó đã gây ảnh hưởng đáng kể tới năng lực xuất khẩu dầu và nguồn thu của Iran.

Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh CENTCOM, cho biết việc mở rộng phạm vi kiểm soát sang các tuyến vận tải trên bộ và khu vực Biển Caspi nhằm hạn chế khả năng tái thiết năng lực quân sự cũng như các hoạt động hỗ trợ đồng minh của Tehran trong khu vực.

Trong một dấu hiệu khác cho thấy chiến dịch gây sức ép ngày càng gia tăng của Washington, Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein ngày 7-11 cho biết, Mỹ đã yêu cầu đóng cửa tất cả trừ hai cửa khẩu biên giới giữa Iraq và Iran.

Những diễn biến này cho thấy nỗ lực của Washington nhằm mở rộng chiến dịch gây sức ép vượt ra ngoài phạm vi phong tỏa hàng hải, có khả năng hạn chế các tuyến đường bộ quan trọng giữa Iran và các nước láng giềng.

Iran cũng phát đi những tín hiệu cứng rắn về quân sự. Các quan chức Iran tuyên bố nước này không còn bị ràng buộc bởi những giới hạn tự áp đặt trước đây đối với tầm bắn tên lửa đạn đạo, đồng thời cảnh báo mọi cuộc tấn công trong tương lai sẽ phải đối mặt với phản ứng mạnh mẽ và không giới hạn về phạm vi địa lý.

Trong một diễn biến liên quan, quân đội Mỹ cho biết đã chặn một tàu hàng tại Vịnh Oman sau khi tàu này bị cáo buộc phớt lờ cảnh báo và tìm cách vi phạm các biện pháp kiểm soát liên quan đến Iran.

Mặc dù Qatar và một số quốc gia trong khu vực đang nỗ lực thúc đẩy các kênh đối thoại nhằm giảm căng thẳng, việc Mỹ mở rộng chiến dịch phong tỏa trong khi Iran gia tăng các tuyên bố răn đe quân sự đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xuất hiện một vòng đối đầu mới tại Trung Đông.