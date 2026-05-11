Thích ứng mưu sinh khi công an siết phạt lấn chiếm vỉa hè

Tại quán cà phê ở phố Ngô Quyền, bàn ghế được sắp xếp gọn gàng trên phần bậc thềm sát vỉa hè để tránh bị xử phạt.

Hà Nội có khoảng 1.100 tuyến phố có vỉa hè, song trước kia phần lớn vỉa bị lấn chiếm làm nơi kinh doanh và đỗ xe. Thành phố đã nhiều lần triển khai ra quân dọn dẹp vỉa hè nhưng đều mang tính thời điểm, các tái phạm vẫn tiếp tục.

Từ 13/12/2025, Thủ đô triển khai kế hoạch 332 để "giành lại" vỉa hè cho người đi bộ, chia làm ba giai đoạn là tuyên truyền, tổng kiểm tra xử lý và duy trì, chống tái lấn chiếm.

Các quán trà chanh trên phố Nhà Chung vốn thường xuyên đông khách, bàn ghế tràn từ vỉa hè xuống lòng đường. Hiện, nhiều quán buộc phải sử dụng vỉa hè đúng mục đích, chỉ được kinh doanh trong nhà.

“Chúng tôi không phản đối việc siết chặt của công an vì đó là quy định pháp luật. Nhưng lượng khách giảm tới 70% do mặt bằng chật, phải chuyển sang bán online để tăng doanh thu”, một nhân viên cho biết.

Các quán hàng ăn chủ yếu kinh doanh trên vỉa hè đã phải thu gọn vào bên trong, chỉ tận dụng bậc thềm để kê vài chiếc bàn ghế.

Chủ quán cà phê, chị Nguyễn Thanh Hà, cho biết gia đình chủ động sắp chỗ ngồi cho khách để chấp hành quy định về trật tự đô thị.

“Nhiều khách đến đây vì thích văn hóa ngồi vỉa hè, không khí nhộn nhịp đặc trưng của phố cổ. Nếu ngồi trong nhà, họ thường không còn hứng thú như trước”, chị Hà nói.

Những năm qua quán bún riêu trên phố Hàng Bông hay quán cơm rang ở phố Bà Triệu luôn tấp nập khách ngồi ở vỉa hè, nay đã lùi hẳn việc kinh doanh vào ngõ nhỏ hoặc có thông báo mời khách vào trong nhà.

Rời quán vào ngõ chật chội hơn, hai quán đều sụt giảm doanh thu 60-70%. Họ nói đa phần khách thích ngồi ở vỉa hè vì thuận tiện và để cho thoáng mát.

Theo quy định, hành vi lấn chiếm vỉa hè sẽ bị phạt 2-3 triệu đồng và thu giữ tang vật.

Bà Trần Thị Loan, chủ một cửa hàng ăn trên phố Bà Triệu cho biết, dù quán nằm ở mặt phố lớn nhưng diện tích để sử dụng thực tế lại khá "khiêm tốn" với gần 30 m2. Không còn được bày ra vỉa hè, bà Loan phải phải tận dụng nhà riêng trong ngõ để phục vụ khách.

Quán bún riêu Bà Liêu trên phố Hàng Gà cũng phải tận dụng khoảng sân phía trong ngõ. Các chủ quán không dám sử dụng vỉa hè như "đất của nhà mình" bởi công an không chỉ tuần tra liên tục mà còn có camera AI giám sát 24/24.

Tại chợ Thanh Hà ở phường Hoàn Kiếm, hoạt động buôn bán trở nên ngăn nắp hơn. Cảnh tận dụng từng khoảng vỉa hè để kinh doanh không còn như trước.

Nhiều người bán hàng trên tuyến phố Ô Quan Chưởng, Nguyễn Thiện Thuật, Hàng Chiếu đã thu gọn vào bên trong.

Phố Tạ Hiện - còn được gọi là “phố Tây” - điểm thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến ăn uống mỗi ngày. Hiện tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại khu vực này cơ bản được khắc phục.

Việc kê bàn ghế tràn xuống lòng đường, biển quảng cáo đặt giữa vỉa hè đã giảm hẳn.

Sau hơn 5 tháng siết chặt quản lý trật tự đô thị, các đơn vị thuộc công an thành phố đã xử phạt khoảng 2.200 trường hợp vi phạm hành chính, thu hơn 1,15 tỷ đồng. Ngoài ra, hơn 1.100 trường hợp bị xử phạt nguội với tổng số tiền trên 557 triệu đồng.