Loài động vật giám đốc VQG ở Quảng Ngãi ‘chạm trán’ khi đi tuần tra quý hiếm tới mức nào?

Ngày 29/7, ông Đào Xuân Thủy – Giám đốc Ban Quản lý VQG Chư Mom Ray cho biết, loài động vật mà ông hiếm hoi bắt gặp trong lúc tuần tra rừng là nai cà tông (còn gọi là nai cà tong, có tên khoa học là Rucervus eldii).

Đây là loài động vật thuộc họ móng guốc, cực kỳ quý hiếm, được ghi trong Sách Đỏ. Nai cà tông có đặc tính hiền lành, sở hữu bộ sừng đẹp.

"Nai cà tông thuộc nhóm IB nên bị nghiêm cấm săn bắt, nuôi nhốt, xâm hại. Người nào cố tình vi phạm có thể bị xử lý hình sự", ông Thủy nói.

Theo ông Thủy, loài động vật quý hiếm này phân bố ở nhiều địa phương thuộc khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Tuy nhiên, số lượng cá thể ngoài tự nhiên đang suy giảm mạnh, rất hiếm khi có thể bắt gặp. Thức ăn chủ yếu của nai cà tông là các loại cỏ và lá cây. VQG Chư Mom Ray vẫn chưa xác định được có bao nhiêu cá thể nai cà tông đang sinh sống tại đây. Để có con số chính xác, đơn vị cần tiến hành các nghiên cứu, khảo sát chuyên sâu.

Nai cà tông được ông Đào Xuân Thủy bắt gặp trong lúc đi tuần tra rừng. Ảnh: X.Thủy.

Hiện nay, VQG Chư Mom Ray là một trong những khu vực có mức độ đa dạng sinh học cao, được Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á công nhận là Di sản ASEAN, với diện tích hơn 60.000 ha. VQG này đã ghi nhận hơn 1.000 loài động vật, trong đó có 112 loài nằm trong Sách Đỏ Việt Nam và Sách Đỏ thế giới.

Nai cà tông sinh trưởng, phát triển tốt tại VQG Chư Mom Ray. Ảnh: X.Thủy.

Để ghi nhận thêm sự xuất hiện của các loài động vật quý hiếm, Giám đốc Ban Quản lý VQG Chư Mom Ray cho biết, đơn vị đang lắp đặt khoảng 280 máy chụp ảnh tự động trong rừng.

Đối với các loài động vật có kích thước lớn như bò tót, nai…, máy ảnh được đặt ở vị trí có độ cao tương đương với tầm vóc của chúng, thường từ 1,2 m đến 1,4m so với mặt đất. Với các loài có kích thước nhỏ như tê tê, các loại gà lôi, bẫy ảnh được lắp đặt ở độ cao từ 20cm đến 35cm.

Cứ khoảng 2 - 3 tháng, cán bộ, nhân viên VQG lại kiểm tra dữ liệu trong các máy ảnh tự động một lần để ghi nhận sự xuất hiện của các loài động vật trong rừng.