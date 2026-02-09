Tỉnh Jeolla Nam xin lỗi vì phát ngôn 'nhập khẩu trinh nữ Việt'

Chính quyền tỉnh Jeolla Nam, Hàn Quốc thông báo gửi thư xin lỗi chính thức tới đại sứ quán Việt Nam và Sri Lanka vào ngày hôm nay, liên quan đến phát ngôn gây bức xúc về phụ nữ của Chủ tịch huyện Jindo Kim Hee-soo.

Ông Kim Hee-soo hôm 4/2 đề cập đến ý tưởng "nhập khẩu trinh nữ từ những nơi như Việt Nam hoặc Sri Lanka" nhằm đối phó nguy cơ "tuyệt chủng dân số", gây bức xúc trong dư luận ở Hàn Quốc. Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc ngày 6/2 gửi công văn tới Văn phòng Chủ tịch tỉnh Jeolla Nam và Văn phòng Chủ tịch huyện Jindo để phản ứng, cho rằng đây là "ngôn từ xúc phạm, thiếu chuẩn mực", cần được nhìn nhận nghiêm túc, đúng bản chất và sửa chữa trên tinh thần cầu thị.

Trong thư phản hồi gửi đại sứ quán Việt Nam và đại sứ quán Sri Lanka tại Hàn Quốc, chính quyền tỉnh Jeolla Nam gửi lời xin lỗi chính thức tới các nước liên quan, chính phủ, đại sứ quán, người dân và những người phụ nữ bị tổn thương bởi phát ngôn "không phù hợp, không thể biện minh trong bất kỳ hoàn cảnh nào" của ông Kim.

"Chúng tôi cúi đầu xin lỗi sâu sắc", thư nêu, thừa nhận việc dùng cụm từ "nhập khẩu" đã làm tổn hại phẩm giá con người, đi ngược lại hoàn toàn các giá trị về tôn trọng, bình đẳng giới, hòa nhập đa văn hóa mà tỉnh theo đuổi.

Tỉnh này cam kết tăng cường các biện pháp đảm bảo nhân quyền, nâng cao nhận thức giới và ngăn sự việc tương tự tái diễn.

Chủ tịch huyện Jindo Kim Hee-soo. Ảnh: MK

Phát ngôn gây bức xúc của ông Kim Hee-soo bắt nguồn từ cuộc tọa đàm ngày 4/2 về sáp nhập tỉnh Gwangju và Jeolla Nam, trong đó quan chức cấp huyện này đề cập đến vấn đề suy giảm dân số ở Hàn Quốc, chỉ ra trong 89 khu vực trên toàn quốc đứng trước nguy cơ "tuyệt chủng dân số", 20% nằm ở tỉnh Jeolla Nam.

"Nên nhập khẩu phụ nữ từ những nơi như Sri Lanka hoặc Việt Nam để gả cho đàn ông độc thân ở nông thôn, rồi đưa ra các đối sách đặc biệt", ông Kim phát biểu trong video được phát trực tiếp trên YouTube.

Ông Kim sử dụng từ "cheonyeo", nghĩa là "trinh nữ" trong tiếng Hàn, cũng có thể dịch một cách tương đối là "phụ nữ trẻ chưa chồng", song nghĩa đen và nghĩa trong từ điển Hàn Quốc đều dùng để chỉ "trinh nữ".

Trước phản ứng của dư luận, ông Kim đã xin lỗi vào cùng ngày, giải thích không cố ý xúc phạm bất kỳ quốc gia hay cá nhân nào.

Làn sóng chỉ trích phát ngôn của ông Kim vẫn tiếp diễn. "Tại Jindo có rất nhiều phụ nữ ngoại quốc đã chung sống cùng chúng ta như người thân, láng giềng. Phát ngôn của ông Kim đã gây tổn thương sâu sắc, khiến họ cảm thấy bị xúc phạm, xa lánh", một người dùng mạng xã hội Hàn Quốc bình luận.

Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại Hàn Quốc, hiện có 181.436 người nhập cư kết hôn là người nước ngoài đăng ký cư trú tại Hàn Quốc, trong đó có 41.779 cô dâu Việt Nam. Nếu tính cả người đã nhập tịch, số này vượt quá 100.000 người.