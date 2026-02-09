"Người đàn bà thép" Sanae Takaichi của Nhật Bản giành chiến thắng vang dội

Liên minh của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã giành chiến thắng lịch sử trong cuộc bầu cử hôm 8-2.

Bà Takaichi, nhà lãnh đạo nữ đầu tiên của Nhật Bản, từng chia sẻ bản thân được truyền cảm hứng từ "Người đàn bà thép" Margaret Thatcher của Anh.

Đảng Dân chủ Tự do (LDP) của bà được dự đoán giành tới 354/465 ghế tại Hạ viện.

Bà Takaichi tại trụ sở LDP hôm 8-2. Ảnh: Kyodo News

Theo khảo sát, chỉ riêng LDP đã vượt qua mốc 233 ghế cần thiết để giành thế đa số, chưa đầy 2 giờ sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa.

Cùng với đối tác liên minh, Đảng Đổi mới Nhật Bản (Ishin), bà Takaichi hiện giành thế đa số tuyệt đối giúp bà có thể phủ quyết Thượng viện dù LDP không kiểm soát cơ quan này.

“Cuộc bầu cử này liên quan đến những thay đổi chính sách lớn, đặc biệt là thay đổi trong chính sách kinh tế và tài chính, cũng như tăng cường chính sách an ninh” - bà Takaichi phát biểu trên truyền hình khi kết quả bỏ phiếu được công bố.

Bà Takaichi, 64 tuổi, đã kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cử sớm nhằm tận dụng tỉ lệ ủng hộ cá nhân cao kể từ khi trở thành lãnh đạo đảng LDP cầm quyền lâu năm vào cuối năm ngoái.

Hôm 8-2, bà Takaichi tuyên bố sẽ đẩy nhanh việc xem xét cắt giảm thuế bán hàng trong khi tập trung vào tính bền vững tài chính.

Các nhà đầu tư lo ngại về tính khả thi sau khi bà Takaichi cam kết tạm dừng thuế bán hàng 8% đối với thực phẩm để giúp các hộ gia đình đối phó với giá cả leo thang.

Đảng LDP, đảng đã cầm quyền gần như toàn bộ thời kỳ hậu chiến của Nhật Bản, bị mất quyền kiểm soát cả hai viện trong các cuộc bầu cử trong 15 tháng qua dưới thời người tiền nhiệm của bà Takaichi là ông Shigeru Ishiba.

Bà Takaichi đã xoay chuyển được cục diện bằng cách thu hút cử tri trẻ tuổi.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ "sự ủng hộ hoàn toàn" đối với bà Takaichi, đồng thời nói rằng ông sẽ tiếp đón bà tại Nhà Trắng vào tháng tới.

Ngoài ra, Trung Quốc được cho là sẽ quan tâm đến chiến thắng của bà Takaichi.

Vài tuần sau khi nhậm chức, bà Takaichi đã gây ra cuộc tranh cãi lớn nhất với Bắc Kinh liên quan đến Đài Loan (Trung Quốc).

Trung Quốc sau đó kêu gọi công dân của mình không tới Nhật Bản.

Sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho bà Takaichi có thể đẩy nhanh kế hoạch tăng cường quốc phòng của Nhật Bản. "Bắc Kinh sẽ không hoan nghênh chiến thắng của bà Takaichi” - chuyên gia tư vấn David Boling tại Asia Group, công ty tư vấn về rủi ro địa chính trị, bình luận.