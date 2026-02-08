Hé lộ manh mối bất ngờ khiến nhóm cướp ngân hàng ở Gia Lai sa lưới

Chiều 19-1, hai đối tượng xông vào cướp Ngân hàng TMCP Vietcombank - Phòng giao dịch Trà Bá (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) dùng súng uy hiếp nhân viên, cướp đi gần 1,9 tỉ đồng rồi tẩu thoát.

Qua điều tra ban đầu, lực lượng công an xác định các đối tượng gây án đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về công cụ, phương tiện và thủ đoạn. Nhóm cướp gây án trong vòng 5 phút, sử dụng khẩu trang bịt mặt, đeo găng tay nên rất khó nhận dạng.

Các đối tượng chọn chiều tối để gây án để dễ lẩn trốn. Khi lẩn trốn, các đối tượng đã sử dụng biển số xe giả, lựa chọn các tuyến đường vòng, đường ven vắng vẻ, ít nhà dân và camera an ninh.

Phát hiện chiếc xe máy nhóm cướp sử dụng, công an đã thu giữ nhiều dấu vết quan trọng phục vụ công tác điều tra

Quá trình điều tra công an phát hiện ngoài hiện trường chính còn có 2 hiện trường liên quan đến vụ án. Trong đó một địa điểm các đối tượng đốt áo khoác, ba lô, giày dép, mũ bảo hiểm mà hai đối tượng sử dụng khi gây án.

Tại hiện trường này, lực lượng chức năng thu giữ nhiều vật chứng quan trọng để nhận dạng và truy xét đối tượng.

Cách hiện trường này 300 mét, là vị trí các đối tượng cất giấu xe máy gây án. Tại đây lực lượng công an đã thu thập được một số dấu vết sinh học cùng các dấu vết liên quan đến phương tiện và đủ căn cứ để khẳng định chiếc xe máy được nhóm cướp sử dụng gây án.

Từ đó, lực lượng công an đã tổ chức truy xét các hướng di chuyển của các đối tượng, trong đó có việc rà soát chiếc xe máy được sử dụng để gây án, trích xuất dữ liệu camera khu vực lân cận để xác minh, làm rõ diễn biến vụ việc.

Đối tượng "Tài đen" khi bị bắt giữ

Trên cơ sở nhận định và kết quả thông tin, tài liệu thu thập được, kết hợp với kết quả rà soát số đối tượng hình sự trên địa bàn tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum (cũ), công an phát hiện đối tượng Phạm Anh Tài (tức "Tài đen", SN 1990, trú phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và đàn em là Lê Văn Ân (SN 1993, trú xã Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Đến chiều 5-2, Ban chuyên án đã triển khai lực lượng tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng "Tài đen" khi đối tượng đang lẩn trốn tại thôn 3, xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai tuyệt đối an toàn. Tại đây, công an thu giữ 4 khẩu súng ngắn, 45 viên đạn, 2 dùi cui điện và số tiền 107 triệu đồng và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Tại nhà các đối tượng, công an đã thu giữ nhiều khẩu súng, đạn và tiền liên quan đến vụ cướp ngân hàng

Trước đó, tối 4-2, đối tượng Lê Văn Ân đã bị bắt giữ tại địa bàn phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi. Tại nhà Ân, công an thu giữ 1 khẩu súng, 830 triệu đồng tiền mặt và nhiều đồ vật tài liệu khác liên quan đến vụ án.

Theo anh H.V.P, căn nhà đối tượng Phạm Anh Tài ở tại thôn 3, xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai thường xuyên đóng kín, rất khó tiếp cận, không gặp được người trong nhà. Khi đi vận động để người dân cung cấp thông tin liên quan vụ cướp thì đối tượng lại thường xuyên vắng mặt, đi lại thất thường nên việc nắm bắt thông tin gặp nhiều khó khăn.