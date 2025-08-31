Lần đầu tái xuất 4 máy bay chở khách mang dấu ấn lịch sử của Việt Nam

Tại phân khu “Khát vọng bầu trời” của Triển lãm Thành tựu đất nước ở Trung tâm Triển lãm Quốc gia﻿, du khách sẽ được chiêm ngưỡng hình ảnh máy bay IL-14 - chuyên cơ từng chở Bác Hồ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong những chuyến công tác trọng đại thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Máy bay IL-14 số hiệu VN- C482 là chiếc máy bay IL-14 đầu tiên của Trung đoàn Không quân vận tải 919 (tiền thân của Đoàn bay 919 hiện nay), do Chính phủ Liên Xô tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1957 và được đưa vào khai thác từ năm 1958.

IL-14 là loại máy bay vận tải hạng nhẹ sử dụng 2 động cơ tua bin cánh quạt với sức chứa từ 26 - 30 người, do Liên Xô sản xuất. Máy bay có chiều dài thân 22,31m; sải cánh dài 31,7m; có thể đạt vận tốc cực đại là 415km/h, bay cao đến 6.500m và tầm bay xa nhất 1.700km.

IL-14 là máy bay buồng hở, không có radar trên không, không có thiết bị hỗ trợ hạ cánh. Máy bay điều khiển khó, thiếu chính xác nên việc điều khiển máy bay chủ yếu do trình độ người lái.

Đội bay IL-14 hoàn thành sứ mệnh lịch sử vào năm 1981, vì thế chuyên cơ IL-14 số hiệu VN- C482 này không chỉ là hiện vật, mà còn là biểu tượng của một thời kỳ đất nước nhiều gian khó.

Anh Minh Tuấn (Hà Nội) đưa hai con đến chụp hình kỷ niệm với chiếc chuyên cơ IL-14 tại triển lãm.

Bên cạnh chuyên cơ chở Bác Hồ tại Triển lãm là chiếc máy bay Airbus A320, gắn liền với bước nhảy vọt của ngành hàng không dân dụng Việt Nam trong giai đoạn hội nhập.

A320 được đưa vào khai thác từ năm 1996 và hết thời hạn khai thác sau 14 năm. Trước đây máy bay thuộc sở hữu của Hãng hàng không Pacific Airlines (đơn vị thuộc Vietnam Airlines). Hiện tại, máy bay được Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật hàng không (AESC) sử dụng làm giáo cụ trực quan cho học viên.

Khoang máy bay A320 đã được hoán cải để phục vụ mục đích đào tạo và trải nghiệm, tích hợp nhiều khu vực chức năng tương ứng với khoang hành khách thật để huấn luyện an toàn bay cho phi công và tiếp viên; đào tạo dịch vụ trên không cho tiếp viên và đào tạo công tác vệ sinh, dọn dẹp cho nhân viên mặt đất.

Khu vực khoang hành khách trên máy bay A320 tại Triển lãm bao gồm ghế ngồi, lối đi, cửa sổ, ngăn chứa hành lý… đảm bảo giống với cấu hình thực tế để tạo cảm giác chân thực.

Khoang bếp, tủ giữ đồ, khu phục vụ hành khách, dùng để huấn luyện thao tác phục vụ, tổ chức và sử dụng thiết bị phục vụ.

Một phần khu vực trung tâm của khoang hành khách được AESC hoán cải thành phòng họp sang trọng.

Tham gia triển lãm, du khách được trực tiếp vào khoang buồng lái trên máy bay A320 - nơi hành khách không được phép tiếp cận trong thực tế. A320 được coi là minh chứng sống động cho một thời kỳ “cất cánh”, khi bầu trời Việt Nam ngày càng rộng mở, kết nối hàng triệu hành khách trong nước và quốc tế.

Bên cạnh chuyên cơ chở Bác Hồ và máy bay A320, điểm nhấn khiến nhiều người dừng lại lâu nhất tại Triển lãm chính là hai máy bay chiếc Tucano - R, đây sản phẩm hàng không do chính bàn tay, khối óc người Việt chế tạo.

Tucano -R không chỉ là những chiếc máy bay huấn luyện - thể thao, mà còn là lời khẳng định: Việt Nam đã và đang từng bước làm chủ công nghệ, tiến tới giấc mơ xây dựng ngành công nghiệp hàng không tự lực, tự cường và bay xa trên bầu trời thế giới.