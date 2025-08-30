Dàn khí tài ‘khủng’ phô diễn sức mạnh toàn quân tại tổng duyệt diễu binh A80

Trong không khí hào hùng của buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80, sự xuất hiện của nhiều khí tài hiện đại đã phô diễn sức mạnh, tiềm lực quốc phòng và khẳng định bước tiến vững chắc trong công cuộc hiện đại hóa của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Dẫn đầu Khối xe thiết giáp do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng sản xuất là xe chiến đấu bộ binh XCB-01 - được trang bị pháo nòng trơn 73 ly, súng phòng không 12 ly 7, súng đại liên 7,62 ly và tên lửa chống tăng B72. Ảnh: HOÀNG GIANG

Khối phương tiện đặc chủng tác chiến chống khủng bố của lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm, đại diện cho sức mạnh, tính chính quy, tinh nhuệ, hiện đại của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. Ảnh: HOÀNG GIANG

Tổ hợp Tên lửa Phòng không S-125-VT do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội nghiên cứu, cải tiến và hiện đại hoá, có ưu điểm vượt trội về khả năng cơ động nhanh, cự ly tiêu diệt mục tiêu xa hơn và hiệu quả chiến đấu cao hơn. Ảnh: HOÀNG GIANG

Khối xe tăng T-54B và T-55 là những "pháo đài" THÉP, được trang bị pháo 100 ly, cùng hệ thống súng máy, có hỏa lực mạnh, sức cơ động cao. Đặc biệt, phiên bản T-54B được cải tiến, nâng cấp, đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện đại. Ảnh: HOÀNG GIANG

Trong các chiến dịch lịch sử như Đường 9 - Nam Lào, Quảng Trị, Tây Nguyên, Chiến dịch Hồ Chí Minh, những chiếc xe tăng T-54B và T-55 đã lập nên chiến công hiển hách, viết tiếp trang sử hào hùng của dân tộc. Ảnh: HOÀNG GIANG

Các UAV này có thể được trang bị các loại vũ khí khác nhau để tấn công các mục tiêu bọc thép hoặc được sử dụng cho mục đích trinh sát, giám sát và cứu hộ cứu nạn. Ảnh: HOÀNG GIANG

Dàn khí tài phô diễn trong buổi tổng duyệt diễu binh. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Tổ hợp tên lửa Trường Sơn do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội nghiên cứu và sản xuất, gồm xe chỉ huy chiến đấu, xe ra đa, xe bệ phóng, xe vận chuyển - nạp tên lửa và các loại đạn tên lửa đối hạm có tầm bắn khác nhau. Ảnh: HOÀNG GIANG

Đội hình xe tăng của Binh chủng Tăng thiết giáp. Ảnh: HOÀNG GIANG

Đội hình xe tăng đi qua lễ đài. Ảnh: HOÀNG GIANG

Xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-02 - xe được trang bị súng máy phòng không 12 ly 7 và đại liên 7,62 ly. Ảnh: HOÀNG GIANG

Khối xe tác chiến điện tử có vai trò đặc biệt quan trọng trong chiến tranh hiện đại, với khả năng gây nhiễu, chế áp điện tử các hệ thống thông tin, vô tuyến của đối phương. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Tổ hợp tên lửa "Trường Sơn" do Viettel nghiên cứu và sản xuất, là một trong những thành phần nòng cốt của hệ thống phòng thủ bờ biển; mỗi bệ phóng mang theo 4 quả tên lửa "Sông Hồng" tiến về Quảng trường Ba Đình trong buổi tổng duyệt diễu binh. Ảnh: ĐẶNG TRUNG