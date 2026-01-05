Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc mưa rải rác

Trước khi giảm nhiệt sâu do không khí lạnh tăng cường, ngày và đêm nay (5/1), khu vực Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa rải rác. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trời rét, riêng vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, vùng núi 9-11 độ, có nơi dưới 9 độ. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ, vùng núi 15-17 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ, có nơi trên 23 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng sáng sớm và đêm có mưa nhỏ rải rác. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-20 độ.

Dự báo ngày mai (6/1), nhiệt độ thấp nhất khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An từ 10-13 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất chỉ từ 15-18 độ, vùng núi cao dưới 12 độ.

Miền Bắc rét kéo dài trong những ngày tới.

Thanh Hóa, Nghệ An hôm nay nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, đêm có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ, cao nhất 21-23 độ.

Hà Tĩnh đến Huế hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ, cao nhất 23-25 độ.

Đà Nẵng, phía đông tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai (Bình Định cũ), Đắk Lắk (Phú Yên cũ) hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông, trời se lạnh về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất 21-22 độ, cao nhất 25-27 độ.

Dự báo trong hai ngày 6-7/1, khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên cũ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Hà Tĩnh – Huế chuyển rét.

Khánh Hòa đến Bình Thuận cũ hôm nay ít mưa, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-24 độ, cao nhất có 27-30 độ.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, miền Đông có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.