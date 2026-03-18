Phản ứng của ông Trump khi quan chức tình báo từ chức để phản đối cuộc chiến Iran

Phát biểu trước báo giới ngày 17/3, Tổng thống Donald Trump cho biết nếu một quan chức không coi Iran là mối đe dọa đối với Mỹ và thế giới, đặc biệt liên quan đến chương trình vũ khí hạt nhân, thì ông không muốn người đó làm việc trong chính quyền của mình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một cuộc họp báo ở Miami, Florida, ngày 9/3/2026. Ảnh: AP

“Tôi luôn nghĩ ông ấy [Joe Kent] là người tốt, nhưng cũng luôn cho rằng ông ấy yếu về an ninh, rất yếu. Khi đọc tuyên bố của ông ấy, tôi nhận ra rằng việc ông ấy rời đi là điều tốt, bởi ông ấy nói Iran không phải là mối đe dọa. Trong khi mọi quốc gia đều nhìn nhận Iran là mối đe dọa. Vấn đề chỉ là họ có muốn hành động hay không”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử ông Kent vào vị trí Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia hồi tháng 2/2025. Đến tháng 7 cùng năm, ông được Thượng viện phê chuẩn.

Ngày 17/3, ông Kent đột ngột tuyên bố từ chức, viện dẫn những lo ngại về chiến dịch quân sự của chính quyền ở Iran.

“Sau một thời gian suy nghĩ, tôi đã quyết định từ chức Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia, bắt đầu từ hôm nay”, ông Joe Kent viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

“Tôi không thể ủng hộ cuộc chiến đang diễn ra ở Iran. Iran không gây ra mối đe dọa cận kề nào đối với đất nước chúng ta”, ông Kent viết trong thư từ chức đính kèm bài đăng.

Liên quan đến việc ông Kent từ chức, Nhà Trắng đã phản ứng mạnh mẽ, cho rằng quyết định này là “nực cười”. Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho rằng thư từ chức của ông Kent chứa đầy “những tuyên bố sai lệch” về cuộc chiến, đồng thời nhấn mạnh Tổng thống Trump có “bằng chứng rõ ràng và thuyết phục” cho thấy Iran đang chuẩn bị tấn công Mỹ.

Bà Leavitt cũng bác bỏ quan điểm cho rằng Iran không phải là mối đe dọa, nhấn mạnh đây là “luận điệu sai lệch” thường được một số chính trị gia Dân chủ và truyền thông tự do lặp lại. Ngoài ra, người phát ngôn Nhà Trắng cũng chỉ trích việc ông Kent ám chỉ Israel gây ảnh hưởng khiến Mỹ tham gia chiến sự, gọi đây là “cáo buộc phi lý, mang tính xúc phạm và nực cười”. Bà khẳng định Tổng thống Trump đã nhất quán trong nhiều thập kỷ khi cho rằng Iran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân.