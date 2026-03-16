Miền Bắc sắp bước vào chuỗi ngày nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 16/3, miền Bắc nhiều mây, có lúc có mưa do ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu kết hợp hội tụ gió trên mực 3.000-5.000 m. Từ 17/3, khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu, vùng áp thấp phía tây phát triển và mở rộng về phía đông khiến Bắc Bộ cơ bản dứt mưa, trời có nắng, nhiệt độ tăng dần.

Dự báo nhiệt độ tại Hà Nội trong tuần tới khoảng 21-28 độ C. Các khu vực núi cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) ban đêm khoảng 12-13 độ, ban ngày tăng dần lên 21-23 độ C.

Miền Bắc sắp nắng nóng dài ngày.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ chủ yếu có nắng, nhiệt độ ban ngày tăng dần. Giai đoạn 17-22/3, thời tiết toàn khu vực chủ đạo tạnh ráo, nhiệt độ phổ biến 29-32 độ C.

Từ 18/3, miền Đông Nam Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng kéo dài đến hết tuần với mức nhiệt 35-37 độ C. Khu vực Tây Nam Bộ khoảng 35-36 độ, trong khi cao nguyên Trung Bộ tăng lên 30-33 độ C.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 16/3:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 19–21 độ, nhiệt độ cao nhất 24–26 độ. Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2–3. Sáng sớm và đêm trời rét.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 18–21 độ, có nơi dưới 16 độ, nhiệt độ cao nhất 24–27 độ, có nơi trên 27 độ. Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 18–21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ, nhiệt độ cao nhất 23–26 độ. Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu vực vùng núi có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2–3. Sáng và đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất 19–22 độ, nhiệt độ cao nhất 24–27 độ. Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2–3. Phía Bắc sáng và đêm trời rét.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 21–24 độ, có nơi dưới 21 độ, nhiệt độ cao nhất 27–30 độ. Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 16–19 độ, có nơi dưới 16 độ, nhiệt độ cao nhất 28–31 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2–3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23–26 độ, nhiệt độ cao nhất 31–34 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất 23–25 độ, nhiệt độ cao nhất 32–34 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.