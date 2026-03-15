Không khí lạnh suy yếu, miền Bắc mưa phùn hết ngày mai

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 16/3, không khí lạnh suy yếu và di chuyển ra phía Đông; riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ chịu ảnh hưởng kết hợp vùng hội tụ gió trên mực 1500-3000m hoạt động yếu.

Khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Riêng khu vực vùng núi có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng trời rét.

Miền Bắc mưa phùn hết ngày mai.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế có mưa vài nơi, riêng phía Bắc sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; trưa chiều trời nắng. Khu vực từ Đà Nẵng đến phía Đông của Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa rải rác trong đêm 15/3 sau ít mưa, ngày nắng; phía Đông của Lâm Đồng ngày nắng, đêm không mưa.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: phổ biến ít mưa, ngày nắng.

Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời lạnh.

Trên biển, đêm 15/3, khu vực phía Đông của Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh; vùng biển từ Khánh Hòa đến Vĩnh Long và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Từ ngày 16/3 gió trên các vùng biển suy yếu dần.

Dự báo thời tiết từ đêm 15/3 đến ngày 17/3:

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: có mưa nhỏ vài nơi, đêm và sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông đến ngày 16/3 sau có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét.

Khu vực từ Đà Nẵng đến phía Đông Đắk Lắk và Khánh Hòa: có mưa, mưa rào rải rác trong đêm 15/3, sau có mưa vài nơi.

Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 17/3 đến ngày 25/3:

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng.

Các khu vực khác: chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng; riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng, từ khoảng ngày 19-20/3 khả năng có nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.