Không còn tình trạng lấy hình NSƯT Tú Sương đặt lên bàn thờ ở 1 ngôi miếu tại An Giang

Việc đặt ảnh nghệ sĩ trong miếu thờ trên núi Bà Đắc (An Giang) gây phản cảm và công an địa phương đã rà soát sau khi nắm vụ việc.

Đừng biến nơi linh thiêng thành nơi thờ phụng tùy tiện

Một sự việc gây bức xúc xảy ra tại khu vực núi Bà Đắc (tỉnh An Giang) vào tháng 2-2026, khi nhiều du khách hành hương phát hiện trong một ngôi miếu thờ thần linh lại đặt trang trọng bức ảnh của NSƯT Tú Sương. Hành động tùy tiện này không chỉ khiến những người đến lễ bái cảm thấy phản cảm mà còn đặt ra câu hỏi về việc quản lý các cơ sở thờ tự tự phát tại những điểm du lịch tâm linh.

Trên thực tế, những ngày từ tháng 2 nhiều du khách đến tham quan và hành hương tại khu vực núi Bà Đắc – một địa điểm tâm linh quen thuộc của người dân miền Tây - đã tỏ ra bất bình khi phát hiện một ngôi miếu nhỏ đặt bức ảnh của NSƯT Tú Sương ngay trên bàn thờ cùng các vị thần linh.

Một ngôi miếu tùy tiện đặt ảnh nghệ sĩ gây phản cảm

Theo phản ánh của du khách, bức ảnh được đặt khá trang trọng, khiến nhiều người lầm tưởng đây là nhân vật được thờ phụng tại miếu. Điều này đã gây nên sự khó hiểu, thậm chí phẫn nộ đối với những người đến hành hương với tâm thế thành kính.

Một du khách đến từ TP HCM chia sẻ: "Chúng tôi lên núi để cầu bình an, nhưng khi nhìn thấy ảnh một nghệ sĩ còn đang hoạt động nghệ thuật được đặt trong miếu thờ thì thật sự rất phản cảm. Điều này làm mất đi sự trang nghiêm của nơi linh thiêng".

Trong tín ngưỡng dân gian Nam Bộ, việc thờ cúng tại các miếu nhỏ thường gắn với các vị thần bản địa, tiền hiền, hậu hiền hoặc những nhân vật có công với cộng đồng.

Việc tự ý đưa hình ảnh một nghệ sĩ đương thời vào nơi thờ tự rõ ràng là một hành động thiếu hiểu biết, thậm chí có thể gây tổn hại đến danh dự của chính người được đặt ảnh.

Nghệ sĩ không phải là đối tượng để thờ cúng

Trong đời sống văn hóa Việt Nam, nghệ sĩ được công chúng yêu mến, tôn vinh vì tài năng và cống hiến cho nghệ thuật. Tuy nhiên, sự tôn trọng ấy không đồng nghĩa với việc biến họ thành đối tượng thờ phụng trong các cơ sở tín ngưỡng.

Nghệ sĩ ưu tú Tú Sương, một gương mặt quen thuộc của sân khấu cải lương TP HCM hiện vẫn đang hoạt động nghề nghiệp bình thường, biểu diễn phục vụ khán giả.

Bản thân nghệ sĩ chưa từng có bất kỳ liên hệ nào với hoạt động tín ngưỡng hay tâm linh tại khu vực này. Việc tự ý đặt ảnh nghệ sĩ vào miếu thờ không chỉ gây hiểu lầm mà còn có thể tạo ra những câu chuyện đồn đoán mê tín, ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân của nghệ sĩ cũng như giá trị của không gian tâm linh.

Một số nhà nghiên cứu văn hóa cho rằng hiện tượng này phản ánh tình trạng tùy tiện trong việc lập miếu, lập am tự phát tại nhiều điểm du lịch tâm linh. Khi không có sự hướng dẫn hoặc quản lý chặt chẽ, các nơi thờ tự dễ bị biến tướng thành những không gian pha tạp, thiếu chuẩn mực văn hóa.

Bức ảnh nghệ sĩ ưu tú Tú Sương bị đặt lên bàn thờ một cách tùy tiện

Vấn đề quản lý các cơ sở thờ tự tự phát

Thực tế cho thấy tại nhiều điểm du lịch tâm linh ở miền Tây Nam Bộ, đặc biệt ở các khu vực núi hoặc rừng, không ít miếu thờ được dựng lên một cách tự phát.

Người dân hoặc cá nhân trông coi có thể tự ý bài trí bàn thờ, đặt tượng, ảnh hoặc vật phẩm thờ cúng theo ý mình. Trong nhiều trường hợp, sự thiếu kiểm soát đã dẫn đến những biểu hiện lệch lạc: Thờ phụng những nhân vật không rõ nguồn gốc; Tùy tiện đặt ảnh người nổi tiếng; Pha trộn yếu tố mê tín dị đoan; Biến không gian tâm linh thành nơi buôn bán, thu tiền lễ bái

"Những hiện tượng này không chỉ làm sai lệch giá trị tín ngưỡng dân gian mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh của các địa điểm hành hương vốn mang ý nghĩa văn hóa – tâm linh sâu sắc" – NSƯT Ca Lê Hồng nhấn mạnh.

NSƯT Tú Sương khi biết thông tin này cũng rất bất ngờ, cô cho biết chưa bao giờ dám nghĩ đến việc bức ảnh của mình được đặt trong miếu thờ như thế.

Nhiều ý kiến cho rằng cơ quan chức năng nên tăng cường rà soát, kiểm tra. Việc rà soát không chỉ nhằm tháo gỡ những hình ảnh, vật phẩm thờ cúng không phù hợp mà còn cần hướng dẫn rõ ràng về quy chuẩn tín ngưỡng, bảo đảm sự trang nghiêm của các điểm hành hương.

Trong một diễn biến mới, Công An phường Thới An – tỉnh An Giang đã thông tin về cách xử lý vụ việc sau khi Báo Người Lao Động phản ảnh “Ngôi miếu trên núi Bà Đắc tùy tiện đặt ảnh Nghệ sĩ ưu tú Tú Sương lên bàn thờ”.

Qua xác minh được biết ngôi miếu nằm trên phần đất của ông Nguyễn Văn Đẳng, sinh năm 1977, nơi cư trú: tổ 2, khóm Thới Thuận, phường Thới Sơn, tỉnh An Giang. Được ông Đẳng cung cấp: Vào năm 2022, có khoảng 7-8 người quê Hồng Ngự, Đồng Tháp, do một người đàn ông khoảng 56 tuổi tên Phúc (không rõ tên họ, địa chỉ) đến nhà ông Đẳng xin xây dựng ngôi miếu trên phần đất của ông để thờ Phật.

Đến ngày 7, 8, 9-2-2026 có một nhóm người ở TP HCM đi tham quan tại ngôi miếu trên phần đất của ông Đẳng và gặp ảnh giống NSƯT Tú Sương nên nhóm người này đã gặp ông Đẳng để trao đổi, sau đó ông Đẳng đã đến ngôi miếu để kiểm tra và tháo bức ảnh và đặt lại ảnh Thiên Hậu.

Qua công tác kiểm tra, đến nay tại địa điểm trên không còn việc đặt hình ảnh của NSƯT Tú Sương. Thời gian tới, công an phường sẽ thường xuyên phối hợp các đoàn thể tổ chức kiểm tra, kịp thời tham mưu Thường trực Đảng ủy, UBND phường chỉ đạo các bạn, ngành có liên quan xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Một địa điểm tâm linh chỉ thực sự có giá trị khi giữ được sự tôn kính, chuẩn mực văn hóa và tính minh bạch trong thờ phụng.