Mỹ dùng bom xuyên phá nặng hơn 2 tấn đánh vào cơ sở tên lửa ngầm Iran

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 17/3 cho biết, quân đội Mỹ đã sử dụng các loại bom dẫn đường nặng 5.000 pound (2,3 tấn), được thiết kế để xuyên phá mục tiêu sâu dưới lòng đất, nhằm vào các cơ sở tên lửa của Iran dọc theo eo biển Hormuz.

Máy bay B-2 Spirit của Mỹ thả bom GBU-57. Ảnh: USAF

“Vài giờ trước, lực lượng Mỹ đã triển khai thành công nhiều loại đạn xuyên phá nặng 5.000 pound nhằm vào các cơ sở tên lửa kiên cố của Iran dọc bờ biển gần eo biển Hormuz. Các tên lửa hành trình chống hạm của Iran tại những địa điểm này gây rủi ro đối với hoạt động hàng hải quốc tế trong khu vực”, CENTCOM cho biết trong bài đăng trên mạng xã hội X.

Một quan chức Mỹ cho biết loại vũ khí được sử dụng là bom GBU-72 Advanced 5K Penetrator, được quân đội Mỹ đưa vào sử dụng lần đầu tiên năm 2021. Theo Không quân Mỹ, loại bom này được phát triển nhằm đối phó với các mục tiêu kiên cố, nằm sâu dưới lòng đất.

Trong một video đăng tải năm 2023 từ căn cứ không quân Nellis, các quân nhân Mỹ mô tả loại bom này là “không giống bất kỳ loại vũ khí nào hiện có”. Theo Trung sĩ Không quân Zachary Schaeffer, đây là loại bom sử dụng hệ thống dẫn đường bằng GPS thay vì laser, cho phép tấn công chính xác mục tiêu trong mọi điều kiện thời tiết.

Eo biển Hormuz hiện gần như bị đóng cửa trên thực tế do các mối đe dọa từ Iran nhằm vào tàu thuyền của Mỹ, Israel và các đồng minh. Tư lệnh CENTCOM, Đô đốc Brad Cooper, ngày 17/3 khẳng định Mỹ sẽ “tiếp tục nhanh chóng làm suy giảm năng lực của Iran trong việc đe dọa tự do hàng hải trong và xung quanh eo biển Hormuz”.