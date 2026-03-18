Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố không cần sự hỗ trợ từ các nước NATO

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 17/3, Tổng thống Donald Trump viết: "Hầu hết các đồng minh NATO của Mỹ thông báo không muốn can dự vào chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, bất chấp việc hầu hết các quốc gia đều nhất trí mạnh mẽ với những gì chúng tôi đang làm, và tin rằng Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân dưới bất kỳ hình thức nào".

Nhà lãnh đạo Mỹ nói ông không bất ngờ trước phản ứng này, đồng thời chỉ trích NATO là mối quan hệ "một chiều", khi Mỹ chi hàng trăm tỷ USD mỗi năm để bảo vệ các nước thành viên, nhưng "đổi lại họ không làm gì cho chúng tôi, đặc biệt là trong lúc cần thiết".

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Trump cũng tuyên bố Mỹ đã giáng đòn mạnh mẽ vào năng lực quân sự của Iran, khẳng định hải quân, không quân, hệ thống phòng không và radar của nước này "đã bị vô hiệu hóa", đồng thời cho rằng nhiều lãnh đạo Iran "ở hầu hết các cấp" không còn khả năng đe dọa Mỹ, các đồng minh Trung Đông và thế giới.

Sau khi nhiều lần chỉ trích các quốc gia không hỗ trợ kịp thời, ông Trump khẳng định Washington không thấy cần thiết, thậm chí không mong muốn sự trợ giúp từ NATO.

"Với những thành công quân sự đạt được, chúng tôi không còn mong muốn sự hỗ trợ từ các nước NATO - thực tế là chưa bao giờ cần. Tương tự với Nhật Bản, Australia hay Hàn Quốc. Với tư cách quốc gia hùng mạnh nhất thế giới, chúng tôi không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai", Tổng thống Trump nhấn mạnh.

Trước đó, lãnh đạo Nhà Trắng cho rằng những quốc gia hưởng lợi từ tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz nên tham gia hỗ trợ Mỹ trong cuộc xung đột với Iran, đồng thời nói sẽ "sớm" công bố một vài nước đã đề nghị giúp đỡ, song không nêu cụ thể.

"Những quốc gia được hưởng lợi từ eo biển Hormuz thì việc họ giúp bảo đảm không có điều gì xấu xảy ra ở đó là hoàn toàn hợp lý. Nếu không có phản hồi hoặc nếu đó là phản hồi tiêu cực, tôi nghĩ điều đó sẽ rất tồi tệ cho tương lai của NATO", ông Trump đưa ra cảnh báo hôm 15/3.