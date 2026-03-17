Miền Bắc bắt đầu nắng mạnh, nền nhiệt tăng nhanh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (17/3) ghi nhận sự chuyển biến rõ rệt khi khối không khí lạnh suy yếu hoàn toàn, nhường chỗ cho vùng áp thấp phía Tây phát triển. Dù đới gió Đông Nam ẩm vẫn gây hiện tượng sương mù và sương mù nhẹ vào sáng sớm, nhưng mưa sẽ giảm hẳn, chỉ còn xuất hiện lác đác vài nơi. Trời chuyển tạnh ráo và nắng xuất hiện trên diện rộng, mang lại cảm giác ấm áp và hanh khô.

Từ đêm 18/3 đến khoảng ngày 26/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời hửng nắng. Đáng chú ý, trong khoảng thời gian từ ngày 20 đến 21/3, khu vực vùng núi Bắc Bộ có thể xuất hiện mưa và mưa rào rải rác, cục bộ có nơi xảy ra dông.

Tại các khu vực khác, thời tiết nhìn chung ổn định với đặc trưng chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày nắng.

Riêng khu vực miền Đông Nam Bộ tiếp tục có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ, từ khoảng ngày 19 đến 20/3 có thể mở rộng thành nắng nóng trên diện rộng. Trong thời gian này sẽ xuất hiện dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh vẫn cần được đặc biệt lưu ý.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 17/3:

TP. Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất 19–21 độ, nhiệt độ cao nhất 26–28 độ. Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2–3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 18–21 độ, có nơi dưới 16 độ, nhiệt độ cao nhất 27–30 độ, có nơi trên 30 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 18–21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ, nhiệt độ cao nhất 25–28 độ, có nơi trên 28 độ. Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2–3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất 19–22 độ, nhiệt độ cao nhất 24–27 độ, có nơi trên 27 độ. Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2–3.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 21–24 độ, có nơi dưới 21 độ, nhiệt độ cao nhất 27–30 độ, có nơi trên 30 độ. Có mây, đêm có mưa vài nơi; ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2–3.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 16–19 độ, có nơi dưới 16 độ, nhiệt độ cao nhất 28–31 độ, có nơi trên 31 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2–3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất 23–26 độ, nhiệt độ cao nhất 32–34 độ; riêng miền Đông 33–35 độ, có nơi trên 35 độ. Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP. Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất 23–25 độ, nhiệt độ cao nhất 32–34 độ, có nơi trên 34 độ. Có mây, đêm có mưa vài nơi; ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2–3.