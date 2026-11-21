Ngày 20/11, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Ninh Bình thông tin kết quả Kỳ họp thứ 8, diễn ra chiều 19/11, dưới sự chủ trì của ông Vũ Hồng Hiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy Ninh Bình xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đối với 4 đảng viên thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực Ninh Bình, gồm bà Lưu Lan Anh - nguyên Kế toán trưởng Công ty Điện lực Hà Nam, ông Trần Bá Hiệp - nguyên Trưởng phòng Kế hoạch vật tư Công ty Điện lực Hà Nam, ông Trương Văn Liêm - nguyên Phó Trưởng phòng Kế hoạch vật tư Công ty Điện lực Hà Nam và ông Kim Văn Tuyên - nguyên Trưởng Ban Quản lý dự án Công ty Điện lực Hà Nam.

EVN Ninh Bình.

Theo kết luận của UBKT Tỉnh ủy, các đảng viên trên đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Các cá nhân còn vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Những vi phạm này gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cơ quan, đơn vị công tác.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, UBKT Tỉnh ủy Ninh Bình quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với cả 4 đảng viên. Cũng tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy thống nhất báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với một đảng viên vi phạm thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực Ninh Bình.

Ngoài ra, UBKT Tỉnh ủy xem xét vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Lương Ba - nguyên Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình. Trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định (cũ), ông Ba có những vi phạm, khuyết điểm trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Xét tính chất, mức độ vi phạm, UBKT Tỉnh ủy Ninh Bình quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Lương Ba bằng hình thức khiển trách.