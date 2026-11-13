Kỷ luật Chủ tịch tỉnh Tuyên Quang và Phó Chủ tịch tỉnh Vương Ngọc Hà liên quan vi phạm tại kỳ thi tốt nghiệp THPT

Ngày 13/11, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp Kỳ thứ 16 dưới sự chủ trì của ông Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, đề nghị thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025-2030 cùng một số tổ chức đảng, đảng viên.

Theo kết luận, Đảng ủy UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025-2030 vi phạm quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thi tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm rất nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Nhiều cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, có hành vi tiêu cực, bị khởi tố, bắt tạm giam.

Đối với nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy UBND tỉnh Hà Giang (cũ) và Đảng ủy UBND tỉnh Tuyên Quang cũng vi phạm quy chế làm việc, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thi, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng thi và các ban thuộc Hội đồng thi có vi phạm, khuyết điểm trong tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 và 2025.

Căn cứ tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định cảnh cáo Đảng ủy UBND tỉnh và Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025-2030.

Sáu cá nhân bị cảnh cáo gồm: Bà Vương Ngọc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi; ông Bùi Quang Trí - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng thi, Phó Trưởng Ban coi thi; ông Vũ Lương Thạch - Phó Chánh Thanh tra, Phó Ban Chỉ đạo thi tỉnh; ông Đinh Thế Hiệp - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Đoàn kiểm tra công tác coi thi; bà Hoàng Thị Thu Hà - Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo và ông Hoàng Đức Trinh - cán bộ Cảnh sát khu vực, Công an phường Minh Xuân.

Bà Vương Ngọc Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang.

Ở mức kỷ luật khiển trách, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định đối với các Đảng ủy UBND tỉnh Hà Giang (cũ), UBND tỉnh Tuyên Quang, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang (cũ), Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2020-2025; Thanh tra tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025-2030 và Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2025-2030.

Các cán bộ bị kỷ luật khiển trách gồm: ông Phan Huy Ngọc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang; ông Trần Đức Quý - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2021-2026, Trưởng Ban Chỉ đạo thi tỉnh Hà Giang năm 2024; ông Hoàng Việt Phương - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2021-2026, Trưởng Ban Chỉ đạo thi tỉnh các năm 2024, 2025.

Danh sách các cán bộ bị khiển trách còn có: ông Ngô Xuân Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra tỉnh; bà Hoàng Thị Thu Hiền - ông Lâm Thế Hùng, bà Vũ Thị Kim Chung, ông Hoàng Minh Cảnh và bà Mai Thị Thanh Bình, đều là Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang; ông Nguyễn Thành Chung - Phó Giám đốc Công an tỉnh; ông Hoàng Ngọc Minh - Phó Trưởng phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh; ông Chu Bách Khoa - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Đội trưởng Đội An ninh y tế, giáo dục, lao động, xã hội, Công an tỉnh và ông Lương Xuân Trọng - Phó Trưởng Công an phường Minh Xuân.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Vũ Đình Hưng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang.

Đối với ông Đàm Bạch Dương - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình, Trưởng Đoàn kiểm tra công tác coi thi năm 2026 tại Tuyên Quang, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định vi phạm nghiêm trọng, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Cơ quan này yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang lãnh đạo, chỉ đạo kiểm điểm, xem xét trách nhiệm các tổ chức đảng, đảng viên liên quan; ban hành quyết định kỷ luật đối với 2 tổ chức đảng và 21 đảng viên, xóa tên một đảng viên theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng xác định trách nhiệm của các tổ chức đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ được yêu cầu chỉ đạo kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với các tổ chức đảng, đảng viên liên quan; đồng thời sửa đổi, bổ sung Quy chế thi tốt nghiệp THPT, bảo đảm chặt chẽ, tránh phát sinh vi phạm.