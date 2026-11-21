Dự án Quảng trường - Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm là một trong những dự án trọng điểm về kiến trúc và văn hóa của Hà Nội nhằm tạo dựng không gian kết nối hồ Gươm với khu phố cổ và phố cũ. Ảnh: Phúc Đức

Dự án có quy mô khoảng 2,14 ha, được định hướng xây dựng thành một quảng trường - công viên đặc biệt, tích hợp mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD). Dự án sẽ mở rộng không gian công cộng, tạo trục không gian kết hợp giữa văn hóa, nghệ thuật và nghỉ ngơi, giải trí. Ảnh: Phúc Đức

Cảnh quan được tổ chức theo hướng liên tục, thống nhất, ưu tiên người đi bộ, gắn kết cụm không gian Đinh Tiên Hoàng, Quảng trường Đông Kinh – Nghĩa Thục, khu vực đền Bà Kiệu và cụm di tích hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Phúc Đức

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Sức khoẻ và Đời sống, ngày 20/11, sau thời gian thi công, khu vực Quảng trường - Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm đang từng bước hình thành diện mạo mới với hệ thống đường dạo, cây xanh, thảm cỏ và các hạng mục cảnh quan. Nhiều khu vực đã hiện rõ hình hài, trong khi một số vị trí đang được hoàn thiện. Ảnh: Phúc Đức

Tại một số khu vực trong quảng trường, mặt bằng rộng đang được san gạt, hoàn thiện. Nền đất và đá dăm vẫn còn xuất hiện trên diện tích lớn, cho thấy công tác thi công chưa hoàn tất. Một số cây xanh đã được trồng, bố trí dọc khu vực cảnh quan. Ảnh: Phúc Đức

Khu vực vỉa hè quảng trường mặt đường Đinh Tiên Hoàng, công nhân đang tất bật thi công lát đá vỉa hè. Ảnh: Phúc Đức

Dọc các tuyến đường trong quảng trường, những khối ghế ngồi có thiết kế vuông vức, màu sắc trung tính được bố trí thành từng cụm. Ảnh: Phúc Đức

Dự án Quảng trường - Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm có ý nghĩa trong việc mở rộng, nâng cao chất lượng không gian công cộng tại khu vực trung tâm Thủ đô. Đây không chỉ là nơi phục vụ nhu cầu đi bộ, thư giãn của người dân mà còn góp phần tạo thêm điểm dừng chân cho du khách khi tham quan khu vực hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Phúc Đức