Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư kỷ luật 4 đảng viên

Tại Kỳ họp thứ 16 diễn ra ngày 13/11, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm tại các Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, TP Đồng Nai và TP.HCM.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy các ông: Lê Hoàng Lâm, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước (cũ); Huỳnh Anh Minh, nguyên Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước (cũ); Nguyễn Thành Tài, nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương (cũ) đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Một kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

3 cá nhân trên cũng vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Cơ quan kiểm tra cũng xác định bà Phạm Thị Trà My, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng vi phạm về kê khai, giải trình không đúng, không trung thực lý lịch đảng viên.

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, vi phạm của các cá nhân này đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật các ông/bà: Lê Hoàng Lâm, Huỳnh Anh Minh, Nguyễn Thành Tài, Phạm Thị Trà My.

Tại kỳ họp, sau khi xem xét kết quả giám sát một số tổ chức đảng, đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy bên cạnh những ưu điểm, các tổ chức đảng, đảng viên còn có một số vi phạm, khuyết điểm trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Trong đó có vi phạm trong thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Thường vụ Đảng ủy Tòa án Nhân dân Tối cao, các Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau, Lâm Đồng nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm; chỉ đạo xây dựng kế hoạch khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra; báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tại kỳ họp vừa diễn ra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra tỉnh, thành ủy; kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ tỉnh, thành ủy; kiểm tra việc kê khai tài sản, thu nhập đối với các nhân sự thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý tại Đảng bộ thành phố Hải Phòng và tỉnh Lâm Đồng.

Theo cơ quan kiểm tra, bên cạnh những ưu điểm, kết quả đạt được, các tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra còn có một số vi phạm, khuyết điểm.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra tiếp tục phát huy ưu điểm; nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, ban hành kế hoạch cụ thể khắc phục kịp thời những vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng khác.