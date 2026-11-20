Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà, xã Định Quán, 13h30 ngày 17/11, ông Nguyễn Thanh Tuấn (tức Tuấn Số) đến Phòng Văn thư công ty, đề nghị được gặp Giám đốc Nguyễn Mạnh Cường "để trao đổi công việc". Lúc này, ông Cường đang bận làm việc với lãnh đạo Hạt kiểm lâm khu vực 4 nên chưa thể tiếp ông Tuấn. Sau đó, Tuấn trở lại khu vực trước công ty cùng 4 người khác.

Khoảng 45 phút sau, Tuấn trở vào, mang theo túi xách và đi về phía nhà vệ sinh. Khi người này bước ra, ông Đô Ngọc Lai, Đội trưởng Đội 5, phát hiện có súng nên lập tức tìm cách ngăn chặn.

Bị Tuấn đe dọa bắn, ông Lai hô hoán để mọi người cảnh giác. Nghi can cầm súng chạy lên cầu thang, đến tầng 2, nơi có phòng làm việc của giám đốc.

Nghe tiếng súng, nhân viên công ty chạy lên thì thấy ông Cường gục trên ghế tại bàn làm việc, có vết thương ở đầu. Tuấn chạy xuống cầu thang, tiếp tục chĩa súng uy hiếp, đe dọa bắn những người đến gần rồi lên xe máy rời hiện trường.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, công ty trình báo sự việc với công an.

Cũng theo báo cáo, trước khi xảy ra vụ nổ súng, lực lượng bảo vệ đã tiếp cận, hỏi nhóm 4 người ngồi bên ngoài công ty về mục đích có mặt, nhưng họ không trả lời.

Sau khi rời hiện trường, Tuấn đến khuôn viên Tịnh xá Bửu Sơn, ấp Phú Hiệp, xã Định Quán, dùng súng tự sát. Người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu nhưng nghi can tử vong tại bệnh viện.

Công an thu giữ một khẩu súng, 8 viên đạn, một vỏ đạn cùng nhiều tang vật liên quan.

Ông Cường được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Công ty đang thu hồi đất rừng bị lấn chiếm

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà thuộc Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (VINAFOR), là doanh nghiệp nhà nước lâu năm trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ, phát triển và kinh doanh rừng, chủ yếu tại các xã Thanh Sơn và Định Quán, Đồng Nai. Khu vực Đồi 5 Cho do công ty quản lý đang trồng cây gỗ tếch, dự kiến khai thác vào sáng 18/11, một ngày sau vụ nổ súng. Tuấn và một số người liên quan hoạt động canh tác tại đây.

Trong báo cáo, phía công ty cho biết được giao và cho thuê 8.510 ha đất rừng sản xuất tại hai xã Định Quán và Thanh Sơn, chủ yếu để trồng, chăm sóc, bảo vệ và khai thác rừng. Năm 2026, công ty triển khai các kiến nghị, kết luận của Thanh tra Chính phủ về quản lý, sử dụng đất đai cùng các văn bản chỉ đạo của chính quyền và cơ quan chuyên môn địa phương.

Đến nay, doanh nghiệp đã thu hồi 253 ha đất bị lấn chiếm trong tổng số 300 ha theo kế hoạch. Công ty cũng tổ chức lại hợp đồng giao khoán trên diện tích 56 ha, gồm thanh lý hợp đồng cũ, chuyển sang tự tổ chức sản xuất và ký hợp đồng giao khoán mới.

Theo doanh nghiệp, quá trình thực hiện gặp khó khăn do một số hộ dân không hợp tác. Dù công ty và chính quyền địa phương đã tuyên truyền, vận động, thuyết phục, một số cá nhân vẫn chống đối.

Năm 2025, Tuấn từng bị bắt quả tang trộm cắp, vận chuyển gỗ tếch từ rừng trồng của công ty. Sau đó, người này bị TAND khu vực 7 xử phạt về hành vi Trộm cắp tài sản.

Công an Đồng Nai đang tiếp tục điều tra nguyên nhân và các tình tiết liên quan vụ nổ súng.