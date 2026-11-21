Sáng 17/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Sân bay quốc tế Bảo An, TP Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, bắt đầu các hoạt động tại Trung Quốc và tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33.

Trưa 17/11, theo giờ địa phương, tại thành phố Thâm Quyến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Nhằm củng cố đà phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt - Trung, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục nâng tầm tin cậy chiến lược, cùng xác lập tầm cao mới cho hợp tác kinh tế - thương mại theo hướng cân bằng, bền vững, kết nối sâu hơn.

Chiều 17/11, phát biểu tại Diễn đàn kết nối công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam với Vùng Vịnh Lớn Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn hợp tác khoa học, công nghệ và đào tạo nhân lực giữa Việt Nam với Vùng Vịnh Lớn trở thành điểm sáng trong quan hệ giữa hai nước. Trong đó giá trị của hợp tác cần được thể hiện ở năng suất của doanh nghiệp, năng lực sáng tạo của con người và chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Nhân dịp tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 và làm việc song phương tại Trung Quốc, chiều 17/11 ở thành phố Thâm Quyến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp của Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Hoàng Khôn Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông; ông Lý Gia Siêu, Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc). Ngoài ra, người đứng đầu Đảng, Nhà nước ta đã gặp song phương Tổng thống Peru Keiko Fujimori; Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum; tiếp Thủ tướng Singapore Lawrence Wong. Ảnh: TTXVN

Chiều 18/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2026. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Chúng tôi chào đón các doanh nghiệp APEC và nhà đầu tư quốc tế mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực chiến lược như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, năng lượng sạch, công nghiệp xanh và hạ tầng hiện đại; khuyến khích các tập đoàn đa quốc gia đặt trụ sở khu vực, trung tâm nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam".

Tại cuộc tiếp đoàn Liên minh doanh nghiệp Hoa Kỳ - APEC và một số giám đốc điều hành doanh nghiệp hàng đầu khu vực vào chiều 18/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ nâng tầm hợp tác kinh tế - thương mại, mang lại giá trị và lợi ích lớn hơn cho người dân và doanh nghiệp hai bên.

Chiều 18/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc ở cấp cao và các cấp trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, trong đó có Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Nga về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật, qua đó tạo động lực mới cho quan hệ Việt Nam - Nga trong thời gian tới.

Tại cuộc gặp bên lề Hội nghị Cấp cao APEC 2026 ở Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp với Thủ tướng Papua New Guinea James Marape; Tổng thống Philippines Ferdinand R. Marcos Jr; Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myun; tiếp bà Kristalina Georgieva, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). ​​Ảnh: TTXVN

Tối 18/11, tại Thâm Quyến (Trung Quốc), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân dự tiệc chiêu đãi do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân chủ trì, nhân dịp Tuần lễ Cấp cao APEC 2026.

Sáng 19/11, tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33.

Trước những chuyển biến sâu sắc của tình hình thế giới và khu vực, tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất 3 định hướng lớn nhằm tiếp tục phát huy vai trò của APEC. Trong đó, APEC cần tiên phong thúc đẩy môi trường thương mại và đầu tư rộng mở, tạo xung lực mới cho hội nhập và liên kết kinh tế; bảo đảm dòng chảy thương mại thông suốt, ổn định và bền vững; sự vận hành liền mạch của các chuỗi cung ứng chiến lược; nâng cao sức chống chịu, năng lực thích ứng và tự cường của mỗi nền kinh tế và cả khu vực.

Sáng 19/11, trong khuôn khổ Hội nghị các Nhà Lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 33, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chính thức tiếp nhận vai trò chủ nhà Năm APEC 2027 từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, đánh dấu thời khắc quan trọng, chính thức khởi động Năm APEC Việt Nam 2027. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ cùng các thành viên để Năm APEC 2027 vừa kế thừa, phát huy những giá trị và thành quả của Diễn đàn, vừa mở ra những hướng đi mới giúp các nền kinh tế duy trì tăng trưởng nhanh và bền vững, củng cố năng lực tự chủ, tự cường, cũng như khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của mọi chủ thể trong nền kinh tế.

Sáng 19/11, tại cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi, phối hợp triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện; thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư phát triển ổn định, cân bằng, bền vững, cùng có lợi; đồng thời tích cực giải quyết các vấn đề cùng quan tâm.

Chiều 19/11, ngay sau khi đến thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa và thăm Khu di tích nhà ở cũ của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại số 89-91 phố Nam Hoa Sơn, thành phố Côn Minh.

Tại cuộc tiếp đồng chí Mạc Cao Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên phát huy thế mạnh chiến lược, địa lý gần gũi, tạo tiến triển thực chất trong 4 trục kết nối về chính sách, hạ tầng thông suốt, thương mại - đầu tư và giao lưu nhân văn.

Sáng 20/11, tại thành phố Côn Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự chương trình gặp gỡ thanh niên Việt Nam - Trung Quốc tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu học tập” tại Vân Nam.

Sáng 20/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán và cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Vân Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị cộng đồng người Việt Nam tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau; nêu cao lòng tự hào dân tộc, nỗ lực phấn đấu vươn lên, luôn hướng về quê hương, đất nước, có những đóng góp thiết thực, hiệu quả về trí tuệ, nguồn lực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, thực hiện thành công mục tiêu chiến lược của Đại hội XIV của Đảng; là cầu nối hữu nghị cho quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

Sáng 20/11, tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao dự Diễn đàn Kết nối chiến lược phát triển Việt Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc. Đối với tỉnh Vân Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị 4 kết nối quan trọng: Kết nối về chính sách, kết nối hạ tầng, kết nối về đường sắt và kết nối về thương mại, nhấn mạnh vấn đề là làm sao tổ chức triển khai kết nối được hiệu quả nhất, nhanh nhất, thuận lợi nhất cho người dân và cho doanh nghiệp. Hai bên cần sớm tháo gỡ những vướng mắc, nhất là sự thiếu đồng bộ giữa đầu tư hạ tầng với tổ chức vận tải, giữa mở cửa thị trường với năng lực đáp ứng tiêu chuẩn, giữa thu hút đầu tư với phát triển doanh nghiệp tại chỗ.

Trưa 20/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trồng cây lưu niệm tại “Khu rừng hữu nghị quốc tế” thuộc Công viên ngập nước Bảo Phong, bên hồ Điền Trì, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam. Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Mạc Cao Nghĩa tiến hành các bước trồng cây hoa Mộc Lan trong sự chứng kiến của các đại biểu hai nước. Ảnh: TTXVN

Chiều 20/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 và làm việc song phương tại Trung Quốc.