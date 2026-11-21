Các nhà lãnh đạo tham gia cuộc họp của liên minh các nước sẵn sàng ở Berlin hôm 19/11. Ảnh: KP.

Phát biểu tại một cuộc họp báo sau hội nghị thượng đỉnh "Liên minh các nước sẵn sàng" ở Berlin hôm 19/11, ông Merz đã kêu gọi Nga chấm dứt các hành động quân sự.

“Hãy chấm dứt chiến tranh ở Ukraine và cho phép chúng ta cùng nhau tìm kiếm các giải pháp ngoại giao. Chúng ta không bao giờ muốn sống trong một châu Âu bị chia cắt nữa. Chúng ta muốn sống trong tự do và hòa bình – cùng nhau” - Thủ tướng Đức nói.

Ông nói thêm rằng liên minh sẽ sát cánh cùng Ukraine chừng nào còn cần thiết, và khẳng định: “Mục tiêu, và vẫn là mục tiêu, là một Ukraine có chủ quyền trong một châu Âu an toàn.”

Ông Merz cho rằng Ukraine phải được phép tiếp tục con đường hội nhập châu Âu và được dựa vào sự hỗ trợ quốc tế để tái thiết đất nước, đổi lại là "việc dỡ bỏ dần một số lệnh trừng phạt đối với Nga ".

Về các điều kiện để chấm dứt chiến tranh, ông tin rằng các hành động quân sự nên chấm dứt dọc theo chiến tuyến hiện tại.

Ông cũng bác bỏ khả năng ký kết một thỏa thuận hòa bình mà không có sự tham gia của châu Âu. Theo ông, Ukraine, Nga, Mỹ và các nước châu Âu nên tham gia vào việc soạn thảo thỏa thuận hòa bình.

Cuộc họp hôm thứ Năm có sự tham gia của hơn 30 quốc gia cung cấp hỗ trợ chính trị và quân sự cho Ukraine, đây là cuộc họp lớn nhất của nhóm cho đến nay.

Mới đây, ông Merz đã ủng hộ ý tưởng về các cuộc đàm phán giữa châu Âu và Nga nhằm giải quyết xung đột quân sự ở Ukraine .