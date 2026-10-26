Khai trừ Đảng loạt cán bộ điện lực ở Đà Nẵng

Mới đây, tại Kỳ họp thứ 17, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Đà Nẵng đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ theo quy định của Đảng các đảng viên vi phạm nghiêm trọng những điều đảng viên không được làm, vi phạm trách nhiệm nêu gương, vi phạm pháp luật, bị khởi tố, tạm giam hoặc bị tuyên phạt tại các bản án của TAND các cấp.

3 cán bộ điện lực, trong đó có một Phó Trưởng Điện lực Liên Chiểu, bị khai trừ Đảng. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, khai trừ Đảng đối với bà Trịnh Thị Tình, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Điện lực Liên Chiểu; ông Nguyễn Văn Ái và ông Nguyễn Châu, đảng viên Chi bộ Điện lực Liên Chiểu, thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực Đà Nẵng, trực thuộc Đảng bộ phường Hải Châu.

Ngoài ra, UBKT Thành ủy Đà Nẵng đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với ông Đoàn Kim Nhu, đảng viên Chi bộ 22 Thạch Thang, trực thuộc Đảng bộ phường Hải Châu; các ông Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Quang Đích, Nguyễn Giúp (đảng viên Chi bộ thôn Long Thành); ông Nguyễn Hữu Nhiên, đảng viên Chi bộ thôn Diêm Điền, trực thuộc Đảng bộ xã Tam Xuân; ông Võ Hữu Dũng, đảng viên Chi bộ Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị, trực thuộc Đảng bộ phường Hội An Tây; ông Nguyễn Văn Chức, đảng viên Chi bộ Tổ dân phố Bồ Mưng 2, trực thuộc Đảng bộ phường Điện Bàn Bắc.