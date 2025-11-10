Hiện trạng đường cạnh 'biệt thự Chú Hỏa’ sẽ mở rộng gấp ba lần

Đường Trần Bình Trọng (góc trái) sẽ mở rộng từ 5 m lên 17 m. Việc này nằm trong phương án chỉnh trang khu đất số 1 Lý Thái Tổ chuyển đổi thành công viên kết hợp đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19.

Đường tiếp giáp với khu đất rộng 4,3 ha, nằm giữa ba mặt tiền Lý Thái Tổ – Hùng Vương – Trần Bình Trọng, gồm 7 biệt thự cổ kiểu Pháp từng thuộc gia đình chú Hỏa - “vua nhà đất” Sài Gòn xưa. Sau 1975, khu đất do Bộ Ngoại giao quản lý nhưng bỏ hoang nhiều năm, nay đang hoàn tất bàn giao cho thành phố.

Tuyến đường dài khoảng 1,6 km, từ nút giao với đại lộ Võ Văn Kiệt đến Hồ Thị Kỷ. Trong đó có một đoạn dài ở giao lộ với đường Hùng Vương khá hẹp, tạo thành nút thắt cổ chai. Đoạn này sẽ được mở rộng tương đương với tuyến hiện hữu, tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.

Đoạn mở rộng dài khoảng 400 m, từ giao lộ với đường Hùng Vương đến Hồ Thị Kỷ. Người dân cho biết, trước năm 1975 là đường đất nhỏ hẹp, rộng khoảng 5 m, còn gọi là đường Trần Bình Trọng nối dài.

Trục đường nhỏ hẹp, hai bên nhà dân san sát, là một phần của chợ hoa Hồ Thị Kỷ. Mặt đường nhiều đoạn hư hỏng, đọng nước và tối, phải bật điện cả ban ngày.

Lòng đường hẹp lại bị lấn chiếm nên thường xuyên ùn tắc, chỉ vừa đủ hai xe máy tránh nhau. "Chợ hoa hình thành khoảng thập niên 1980 là từ đó đường kẹt cứng mỗi ngày. Nhiều lần tôi chứng kiến xe cấp cứu không thể vô được luôn", anh Hoàng Văn Hai, sống trên đường nói.

Đường chằng chịt dây điện như mạng nhện ở trên cao. Đoạn gần chợ hoa bị phủ kín bởi bạt của các tiểu thương.

Lòng đường hẹp nhưng thường bị lấn chiếm, nhiều người buôn bán căng bạt ra tận bên ngoài. Một số hộ dân phải viết bảng báo hạn chế đậu xe, để hàng hoá trước cửa nhà.

Để mở rộng đường, khoảng 115 hộ dân và một tổ chức phải di dời, kinh phí 830 tỷ đồng dành cho bồi thường. Trong ảnh là một dãy nhà, phía sau là căn biệt thự trong khu đất số 1 Lý Thái Tổ. Nhiều nhà trên đường có diện tích nhỏ, cơi nới thêm.

Ông Nguyễn Thế Hiền (58 tuổi) đứng trước căn nhà, nơi ở từ lúc sinh ra, phần mặt tiền hiện được cho thuê để bán hoa. "Nếu mở rộng đường thì nhà sẽ bị giải toả trắng nhưng tôi ủng hộ, chỉ mong đền bù hợp lý", ông Hiền nói.

Tuyến đường nằm liền kề khu đất rộng hơn 4 ha được định hướng quy hoạch thành công viên. Khi hai dự án hoàn thành, quanh ngã sáu Cộng Hòa sẽ hình thành trục giao thông cảnh quan đồng bộ, kết nối mạch hạ tầng trung tâm thành phố.

Tuyến đường Trần Bình Trọng nằm cạnh khu đất "biệt thự Chú Hỏa". Đồ họa: Khánh Hoàng