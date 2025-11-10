Nga đã giành quyền kiểm soát khu định cư Uspenivka ở tỉnh Zaporizhzhia

PravdaUkraine sáng nay (10/11) dẫn thông báo của DeepState, nhóm phân tích tình hình chiến sự có liên hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine, xác nhận lực lượng Nga đã "chiếm được khu định cư Uspenivka, đồng thời tiến gần các khu Stepovaya Novoselivka, Zlagoda, Solodky và Okhotnychy" ở tỉnh Zaporizhzhia.

Binh sĩ Nga khai hỏa pháo trên tiền tuyến. Ảnh: TASS

Các binh sĩ Nga đã thông báo về việc họ tiến vào kiểm soát Uspenivka từ ngày 6/11, nhưng quân đội Ukraine khi đó phủ nhận tin này. Theo DeepState, ngoài khu định cư Uspenivka, Nga cũng giành được khu định cư Pavlivka gần đó từ ngày 8/11.

DeepState thừa nhận, sở dĩ tình hình ở Uspenivka diễn biến xấu đi nhanh chóng bởi "50% quân số" của Ukraine phòng thủ tại đó bị rút đi để phòng thủ tại hướng Vyshneve. Nga tuyên bố giành khu định cư Vyshneve từ cuối tháng 10/2025 và đang cố gắng tiến công sâu hơn vào Zaporizhzhia.

"Lực lượng Nga đã chặn được các đơn vị Ukraine ở Novomykolaivka. Ngoài ra, các cuộc giao tranh với các "nhóm phá hoại" cũng diễn ra ở Solodke và Rivnopil. Tại Pryvil, Novodarivka và Novouspenivske, đối phương bắt đầu xuất hiện", DeepState nêu.

Nga chưa bình luận về thông tin của DeepState. Ngày 9/11, Nga tuyên bố giành được khu định cư Ribne ở ranh giới giữa tỉnh Zaporizhzhia và Dnipro, cách thành phố Huliaipole 17km. Kể từ khi tăng cường chiến dịch tiến công ở Zaporizhzhia hồi tháng 5/2025, Nga đã giành thêm khoảng 300km2 tại đây.

Hiện Nga kiểm soát khoảng 70% diện tích Zaporizhzhia và đã tuyên bố sáp nhập địa phương này hồi tháng 9/2025. Thông tin về bước tiến của Nga gây bất lợi cho Kiev trong các cuộc đàm phán sau này, đồng thời khiến Ukraine gặp nhiều khó khăn trong nỗ lực vận động sự ủng hộ của phương Tây.