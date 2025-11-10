Thượng viện đạt thỏa thuận lưỡng đảng, chính phủ Mỹ sắp mở cửa trở lại sau kỷ lục 40 ngày

Ngày 9-11, Thượng viện Mỹ đã đạt được một thỏa thuận lưỡng đảng nhằm gia hạn nguồn tài trợ cho chính phủ đến ngày 30-1-2026 và ấn định một cuộc bỏ phiếu về dự luật trợ cấp theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Giá cả phải chăng (Affordable Care Act – ACA) vào tháng 12, đài CNN đưa tin.

Nguồn tin nói với CNN rằng đã có đủ số thành viên trong Khối Dân chủ Thượng viện đồng ý thông qua kế hoạch này và chấm dứt 40 ngày chính phủ đóng cửa.

Thỏa thuận bao gồm việc đảo ngược các quyết định sa thải nhân viên liên bang của chính quyền Tổng thống Donald Trump và bổ sung các điều khoản nhằm ngăn chặn những hành động tương tự trong tương lai, nguồn tin cho biết.

Ngoài ra, thỏa thuận còn đảm bảo chương trình tem phiếu thực phẩm (food stamps) sẽ được tài trợ đến hết năm tài chính 2026.

Bên ngoài Điện Capitol, thủ đô Washington,D.C (Mỹ). Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Ít nhất 8 thượng nghị sĩ Dân chủ đã đồng ý bỏ phiếu ủng hộ thỏa thuận. Thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen, Angus King và Maggie Hassan đại diện đảng Dân chủ đàm phán với Lãnh đạo đa số Thượng viện John Thune và Nhà Trắng.

Theo thỏa thuận, các lãnh đạo Cộng hoà tại Thượng viện cam kết sẽ tiến hành một cuộc bỏ phiếu về dự luật liên quan các khoản trợ cấp ACA tăng cường sắp hết hạn vào cuối tuần thứ hai của tháng 12.

Dự kiến các lãnh đạo Cộng hoà tại Hạ viện và Thượng viện sẽ đàm phán với phe Dân chủ về dự luật này trong vài tuần tới sau khi chính phủ được mở cửa trở lại.

Thỏa thuận cũng đảm bảo tất cả nhân viên liên bang sẽ được trả lương cho thời gian chính phủ đóng cửa.

Sau khi Thượng viện đạt được thỏa thuận, Tổng thống Trump lên tiếng rằng việc đóng cửa chính phủ có vẻ “sắp kết thúc”.

“Có vẻ như chúng ta sắp kết thúc việc đóng cửa chính phủ” - ông Trump nói.