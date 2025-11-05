TP HCM sẽ mở rộng đường ven kênh Tẻ gấp ba lần

Thông tin nêu trong công văn Hội đồng thẩm định TP HCM gửi Sở Xây dựng, sau khi hoàn tất thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi điều chỉnh dự án để trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Theo điều chỉnh, dự án mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên kênh Tẻ tăng vốn từ hơn 2.200 tỷ lên 5.621 tỷ đồng, do quy mô và chi phí giải phóng mặt bằng lớn hơn. Gần 600 hộ dân, tổ chức sẽ bị thu hồi đất, diện tích hơn 53 ha.

Đường Tôn Thất Thuyết (trái) ven kênh Tẻ, đoạn qua quận 4 cũ. Ảnh: Thanh Tùng

Dự án nâng cấp 3,4 km đường Tôn Thất Thuyết từ Bến Vân Đồn đến giao lộ Tôn Thất Thuyết - Trương Đình Hợi; mặt đường mở từ 7-8 m lên 27 m; xây một cầu qua rạch Nguyễn Kiệu; xây mới đường số 1 (185 m); mở rộng cầu Nguyễn Kiệu; bố trí điểm cập tàu, kè kênh và công viên cảnh quan dọc kênh Tẻ.

Dự kiến dự án trình HĐND TP HCM tại kỳ họp tới. Nếu được thông qua, năm 2026 thành phố sẽ điều chỉnh quy hoạch, giải phóng mặt bằng để khởi công và hoàn thành năm 2028. Công trình sẽ kết nối đồng bộ với cầu – đường Nguyễn Khoái, giúp giảm ùn tắc hướng từ khu nam vào trung tâm.

Vị trí đoạn đường Tôn Thất Thuyết sẽ được mở rộng từ 7-8 m lên 27 m. Đồ họa: Tâm Thảo

Dự án cải tạo, mở rộng đường Tân Thất Thuyết trước đây đã được HĐND TP HCM thông qua chủ trương đầu tư từ năm 2016, tuy nhiên do gặp nhiều vướng mắc nên chưa triển khai. Công trình khi đưa vào khai thác sẽ kết nối đồng bộ với cầu - đường Nguyễn Khoái đang được thành phố triển khai, giúp chỉnh trang đô thị và giảm ùn tắc cho các hướng kết nối khu nam vào trung tâm TP HCM.