Xe máy va chạm xe khách, hai vợ chồng tử vong thương tâm

Ngày 10-11, thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang phối hợp lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua phường Tân An tỉnh Đắk Lắk làm hai vợ chồng tử vong.

Đoạn đường xảy ra tai nạn. Ảnh: N.D

Theo thông tin ban đầu, lúc 22 giờ ngày 9-11, bà NTTTh (46 tuổi, ngụ phường Tân An) điều khiển xe máy chở phía sau chồng bà là ông NTS (48 tuổi) lưu thông trên đường Hồ Chí Minh.

Khi đến đoạn qua phường Tân An, xe của bà Th va chạm với xe khách 81H-050.54 (chưa rõ người điều khiển) đang chạy theo hướng từ Gia Lai đi Đắk Lắk.

Vụ tai nạn làm vợ chồng bà Th té xuống đường, tử vong (một người tử vong tại chỗ, một người tử vong trên đường đi cấp cứu).