Hành động đẹp của người phụ nữ nhặt được túi xách tại AEON Mall Huế

Ngày 18-2 (tức mùng 2 Tết), Công an phường An Cựu, TP Huế đã tổ chức trao trả một túi xách đánh rơi tại AEON Mall Huế cho người dân, qua đó tiếp tục lan tỏa những hành động đẹp trong những ngày đầu xuân.

Công an phường An Cựu hỗ trợ trao trả tiền, tài sản lại cho người bị đánh rơi.

Chủ nhân chiếc túi xách là chị N.T.K.A. (trú phường Thuận An, TP Huế). Trước đó, trong lúc tham quan và mua sắm tại trung tâm thương mại AEON Mall Huế, chị A. không may đánh rơi túi xách loại nhỏ, màu đen, bên trong có chứa nhiều tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng với tổng cộng 5 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ cá nhân quan trọng.

Người nhặt được túi xách là chị C.T.B.Ng. (trú đường Hồ Đắc Di, phường An Cựu). Ngay sau khi nhặt được tài sản đánh rơi, chị Ng. đã chủ động liên hệ và bàn giao túi xách cho cơ quan chức năng. Tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an phường An Cựu nhanh chóng xác minh và trao trả tài sản đúng người, đúng quy định.

Trước đó không lâu, vào ngày 19-1, Công an phường An Cựu cũng đã kịp thời hỗ trợ hoàn trả hơn 92 triệu đồng do chuyển khoản nhầm. Cụ thể, chị N.L.T.D. (trú phường An Cựu) bất ngờ phát hiện tài khoản ngân hàng của mình nhận được số tiền lớn từ một tài khoản lạ nên đã đến trình báo cơ quan công an.

Qua phối hợp xác minh với ngân hàng, lực lượng chức năng xác định người chuyển nhầm là anh N.L.V. (trú phường Thủy Xuân, TP Huế) và đã hỗ trợ hai bên hoàn tất thủ tục hoàn trả toàn bộ số tiền theo đúng quy định.

Những việc làm kịp thời, trách nhiệm của Công an phường An Cựu cùng tinh thần trung thực, nghĩa tình của người dân không chỉ góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng mà còn lan tỏa nét đẹp văn hóa ứng xử, tạo không khí an lành, tin cậy trong những ngày đầu năm mới tại TP Huế.