Không khí lạnh tăng cường khiến mưa rét bao trùm Bắc Bộ mùng 1 Tết

Dự báo về ảnh hưởng của không khí lạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, gần sáng 17/2 (mùng 1 Tết), không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến vùng núi phía Đông Bắc Bộ. Từ chiều tối và đêm cùng ngày, khối không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, mở rộng tác động đến các khu vực khác ở Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên), Bắc Trung Bộ và một số nơi thuộc Trung Trung Bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4. Từ đêm 16/2 (đêm Giao thừa) đến ngày 19/2 (mùng 3 Tết), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện mưa, mưa nhỏ rải rác, trời chuyển rét rõ rệt.

Bắc Bộ và Thanh Hóa bắt đầu rét từ đêm mùng 1 và kéo dài đến hết mùng 3 Tết, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 16–19°C, riêng vùng núi có nơi dưới 15°C.

Tại Hà Nội, khu vực chịu tác động trực tiếp của đợt không khí lạnh tăng cường mạnh, từ gần sáng và ngày 17/2 đến 19/2 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Từ đêm mùng 1 đến mùng 3 Tết, thời tiết chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17–19°C.

Trong ngày mùng 1 Tết, khu vực từ Nghệ An đến Huế phổ biến có mưa, mưa rào rải rác, đêm và sáng trời lạnh. Duyên hải Nam Trung Bộ thời tiết nhìn chung thuận lợi hơn, ban ngày có nắng, mưa rào xuất hiện vài nơi, chủ yếu vào ban đêm. Riêng các địa phương từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông trong khoảng thời gian từ mùng 1 đến mùng 4 Tết.

Trong khi đó, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ít mưa, ngày trời nắng. Miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất vượt ngưỡng 35°C.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước ngày mùng 1 Tết

Tại Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2–3, trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17–19°C, cao nhất 20–23°C.

Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16–19°C, vùng núi có nơi dưới 15°C; cao nhất 22–25°C, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 25°C.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4, trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18–21°C, vùng núi có nơi dưới 16°C; cao nhất 20–23°C, có nơi trên 23°C.

Từ Thanh Hóa đến Huế, trời nhiều mây; phía Bắc có mưa và mưa nhỏ rải rác, phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2–3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18–22°C, cao nhất 23–26°C, có nơi trên 26°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2–3. Nhiệt độ thấp nhất 21–25°C, cao nhất 27–30°C, có nơi trên 30°C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2–3. Nhiệt độ thấp nhất 16–19°C, cao nhất 29–32°C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2–3. Nhiệt độ thấp nhất 23–26°C, cao nhất 32–35°C, miền Đông có nơi trên 35°C.

Tại TP.HCM, trời có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2–3. Nhiệt độ thấp nhất 23–25°C, cao nhất 33–35°C, có nơi trên 35°C.