Mỹ triển khai hàng chục máy bay chiến đấu và chiến hạm lớn nhất thế giới đến Trung Đông

Tàu sân bay USS Gerald Ford của Mỹ. Ảnh: USNI.

BBC xác nhận qua hình ảnh vệ tinh rằng tàu USS Abraham Lincoln, tàu dẫn đầu một nhóm tác chiến gồm 3 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, chở theo 90 máy bay - bao gồm tiêm kích F-35, và 5.680 thủy thủ. Con tàu được cho là đã được triển khai tới khu vực Vùng Vịnh vào cuối tháng 1 nhưng đến nay mới xuất hiện trong hình ảnh vệ tinh. Nó được xác định đang ở ngoài khơi Oman, cách Iran khoảng 700 km.

Mỹ cũng được cho là đã điều tàu USS Gerald R. Ford - chiến hạm lớn nhất thế giới - tới Trung Đông, và con tàu này có thể đến khu vực trong vòng 3 tuần tới.

Mỹ đã tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông trong vài tuần qua, với số lượng tàu khu trục, tàu tác chiến và máy bay chiến đấu Mỹ trong khu vực gia tăng.

Hình ảnh do quân đội Mỹ công bố hồi tháng 2 cho thấy nhóm tác chiến tàu sân bay Lincoln trên biển Ả Rập, cách bờ biển Oman khoảng 240 km.

Con tàu chưa từng được nhìn thấy kể từ khi được cho là tiến vào khu vực hồi tháng 1, do nó di chuyển qua vùng biển rộng nơi khả năng chụp ảnh vệ tinh bị hạn chế. Các khí tài quân sự trên bộ thường dễ quan sát hơn và thường xuyên được vệ tinh ghi lại.

Như vậy, hiện đã có 12 tàu Mỹ tại Trung Đông được theo dõi qua hình ảnh vệ tinh: USS Abraham Lincoln - tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Nimitz - cùng 3 tàu khu trục lớp Arleigh Burke tạo thành một nhóm tác chiến tàu sân bay; thêm hai tàu khu trục có khả năng tiến hành các cuộc tấn công tên lửa tầm xa; và ba tàu chuyên dụng cho tác chiến ven bờ hiện neo tại căn cứ hải quân Bahrain ở Vùng Vịnh. Hai tàu khu trục khác được ghi nhận ở phía đông Địa Trung Hải gần căn cứ Mỹ tại Souda Bay, và một tàu khác ở Biển Đỏ.

Cũng theo BBC, trong khu vực ghi nhận sự gia tăng tiêm kích F-15 và EA-18 đồn trú tại căn cứ không quân Muwaffaq Salti ở Jordan, cũng như số lượng máy bay vận tải, tiếp dầu và liên lạc của Mỹ di chuyển từ Mỹ và châu Âu tới Trung Đông.

Tiến triển trong đàm phán

Hôm thứ Hai, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tiến hành một cuộc tập trận hải quân tại eo biển Hormuz, nằm giữa Oman và Iran. Theo hãng tin Tasnim có liên hệ với IRGC, Tư lệnh IRGC, Thiếu tướng Mohammad Pakpour, đã thị sát các tàu chiến tại cảng trước khi tên lửa được phóng từ một tàu trong khuôn khổ cuộc diễn tập.

Eo biển Hormuz được coi là một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới và là điểm nghẽn vận chuyển dầu mỏ then chốt. Khoảng 1/5 lượng dầu và khí đốt toàn cầu đi qua eo biển này, bao gồm từ đảo Kharg - cảng xuất khẩu dầu chính của Iran. Trong bản tin về các hoạt động quân sự mới nhất của Iran, ông Pakpour được ghi nhận đã bay trực thăng qua khu vực đảo Kharg.

Trong khi đó, Mỹ và Iran đã đàm phán về chương trình hạt nhân và Iran đã thông báo về những tiến triển mới.

Trong các cuộc đàm phán, đại diện của Tehran đề xuất tạm thời đình chỉ chương trình hạt nhân và chuyển một phần trữ lượng uranium làm giàu ra khỏi nước này.

Trước đó, Reuters đã đưa tin rằng Lầu Năm Góc đang chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự chống lại Iran .

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Sáu bày tỏ ủng hộ khả năng thay đổi chế độ ở Iran và tuyên bố rằng “một sức mạnh to lớn” sẽ sớm hiện diện tại Trung Đông

Khi được hỏi liệu ông có muốn thay đổi chế độ ở Iran hay không, Trump trả lời rằng điều đó “có vẻ như là điều tốt nhất có thể xảy ra”. Ông từ chối tiết lộ ai sẽ thay thế chính quyền hiện tại ở Iran, nhưng nói rằng “có những người nào đó”.

“Trong 47 năm qua, họ chỉ nói và nói và nói” - ông Trump phát biểu sau một sự kiện quân sự tại Fort Bragg, bang North Carolina. “Trong khi đó, chúng ta đã mất rất nhiều sinh mạng khi họ vẫn nói... Việc này đã kéo dài quá lâu.”

Khi được hỏi còn mục tiêu nào tại các cơ sở hạt nhân có thể bị tấn công, Trump nói là “bụi”. Ông nói thêm: “Nếu chúng tôi làm, thì đó sẽ là phần nhỏ nhất của nhiệm vụ, nhưng chúng tôi có lẽ sẽ lấy nốt bất cứ thứ gì còn lại.”