Cô gái Huế tức tốc đến đồn công an vì giàu lên… bất đắc dĩ

Ngày 22-1, Công an phường An Cựu (TP Huế) cho biết đã xác minh, làm rõ vụ việc chuyển nhầm tiền và hỗ trợ các bên hoàn tất thủ tục hoàn trả đầy đủ cho chủ sở hữu hợp pháp.

Dưới sự xác minh, hỗ trợ của Công an phường An Cựu, người nhận tiền đã chuyển hoàn trả lại cho người chuyển nhầm.

Trước đó, vào ngày 19-1, chị N.L.T.D. (trú phường An Cựu) tá hỏa khi tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận hơn 92 triệu đồng từ một tài khoản lạ, không rõ người gửi. Ngay sau đó, chị D. đã đến Công an phường An Cựu trình báo.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường An Cựu nhanh chóng phối hợp với ngân hàng xác minh và xác định người chuyển nhầm là anh N.L.V. (trú phường Thủy Xuân, TP Huế). Lực lượng chức năng đã hỗ trợ hai bên hoàn tất thủ tục hoàn trả toàn bộ số tiền.

Anh V. cho biết do mệt trong người nên đã chuyển nhầm số tiền trên vào tài khoản chị D.; sau khi thực hiện giao dịch mới phát hiện sai sót.

Qua vụ việc, Công an phường An Cựu khuyến cáo người dân khi chuyển nhầm tiền hoặc nhận được tiền không rõ nguồn gốc cần kịp thời trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ, tránh phát sinh rủi ro pháp lý không đáng có.