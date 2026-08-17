Hai vụ va chạm liên tiếp trên cầu Nhật Tân, ô tô lật ngửa, giao thông ùn tắc

Theo thông tin ban đàu, trên cầu Nhật Tân, hướng từ đường Võ Chí Công đi Nội Bài, một ô tô 5 chỗ nhãn hiệu VinFast và xe Mazda CX-5 mang biển kiểm soát 19A-622.XX đang di chuyển cùng chiều thì bất ngờ xảy ra va chạm. Sau cú va chạm mạnh, xe Mazda CX-5 bị mất thăng bằng, lật ngửa giữa mặt cầu. Ô tô nằm chắn trên phần đường khiến các phương tiện phía sau phải giảm tốc độ, chủ động tránh vị trí xảy ra sự cố.

Hiện trường xảy ra vụ va chạm dẫn đến lật xe Mazda CX5

Vụ việc khiến giao thông theo hướng nội thành đi Nội Bài bị ảnh hưởng. Các phương tiện phải di chuyển chậm khi qua khu vực cầu Nhật Tân.

Đáng chú ý, cách vị trí xảy ra vụ va chạm giữa hai ô tô khoảng 100m, cũng trên hướng di chuyển từ nội thành đi Nội Bài, xảy ra một vụ va chạm liên hoàn giữa 5 ô tô.

Xe Mazda CX5 lật ngửa bụng trên cầu Nhật Tân

Hai vụ việc xảy ra gần nhau trong cùng khoảng thời gian khiến tình hình giao thông trên cầu Nhật Tân nhanh chóng trở nên phức tạp. Lượng phương tiện lưu thông theo hướng đi Nội Bài bị dồn lại, dẫn đến ùn tắc cục bộ.

Các phương tiện phải giảm tốc độ và di chuyển qua khu vực với tốc độ chậm. Việc hai điểm va chạm nằm cách nhau không xa cũng khiến dòng phương tiện bị ảnh hưởng trên một đoạn đường tương đối dài.

Va chạm liên hoàn giữa nhiều xe ô tô trên cầu Nhật Tân

Hiện thông tin cụ thể về nguyên nhân của hai vụ tai nạn, tình trạng người liên quan và mức độ thiệt hại về tài sản đang được xác minh. Lực lượng chức năng được đề nghị nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tổ chức phân luồng và xử lý các phương tiện gặp sự cố, nhằm hạn chế ảnh hưởng đến giao thông trên cầu Nhật Tân.

Hai vụ việc liên tiếp xảy ra khiến giao thông ùn tắc trên cầu Nhật Tân theo hướng từ nội thành đi Nội Bài

Người điều khiển phương tiện lưu thông theo hướng Võ Chí Công đi Nội Bài trong thời điểm này cần chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và chú ý quan sát khi qua khu vực xảy ra va chạm. Các phương tiện có thể cân nhắc lựa chọn lộ trình phù hợp nếu không cần thiết phải di chuyển qua cầu Nhật Tân trong thời gian lực lượng chức năng xử lý hiện trường.