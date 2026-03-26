Hà Nội: Ô tô Lexus gây tai nạn liên hoàn trên phố Trung Kính rồi lật ngửa

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 23h40 ngày 25/3, tại khu vực ngã tư giao cắt Trung Kính - Mạc Thái Tổ (Hà Nội).

Người dân cho biết, vào thời điểm trên, ô tô Lexus BKS 30K 201.XX di chuyển hướng Trung Kính đi Mạc Thái Tông, khi vừa hết đèn đỏ đã bất ngờ tăng tốc, lao qua ngã tư sang làn đường ngược chiều, va chạm với 5 xe ô tô khác cùng 2 xe máy.

Sau cú va chạm, xe Lexus bị lật ngửa và khiến nhiều ô tô hư hỏng. Tại hiện trường, nhiều mảnh vỡ rơi vương vãi khắp mặt đường.

Hai người đi xe máy bị thương, trong đó có 1 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Thanh Hà)

Lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế xe. (Ảnh: Thanh Hà)

Chiếc xe gây tai nạn bị lật ngửa. (Ảnh: Thanh Hà)

Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn nam tài xế và đưa người này đi kiểm tra chất kích thích.

Theo xác minh ban đầu, tài xế tên V.Q.C (SN 1987, trú tại Hà Nội).

Hiện Cảnh sát phong tỏa khu vực vụ tai nạn để điều tra làm rõ nguyên nhân.